El restaurante Triciclo celebra su 10º aniversario en Vegueta celebrando su historia en el barrio

El restaurante Triciclo, ubicado en la calle La Pelota, en el barrio histórico de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria, celebra este mes su décimo aniversario con una jornada especial el próximo domingo 29 de marzo, en horario de 13.00 a 16.00 horas, en la que invita a clientes, vecinos y amigos a reservar su mesa y formar parte de esta celebración.

Desde su apertura, el 31 de marzo de hace diez años, Triciclo se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos de referencia en Vegueta. Bajo la dirección de Kike Espino, el restaurante ha apostado por una cocina creativa pensada para compartir y por un ambiente cercano que ha sabido integrarse en la vida de la ciudad, formando parte del día a día de vecinos y visitantes.

Un plato de Triciclo. / LP

Durante esta década, Triciclo ha construido una identidad muy reconocible dentro de la escena gastronómica local. Parte esencial de esa identidad es el emblemático cuadro del cerdo sobre el triciclo, obra original del artista canario Capi Cabrera, cuya proyección artística se ha reforzado en los últimos años y cuya pieza original forma parte inseparable de la historia visual del restaurante desde sus inicios.

La obra de Capi Cabrera en Triciclo. / LP

Platos de sus primeras etapas

Con motivo del aniversario, el restaurante ofrecerá una propuesta gastronómica especial que incluirá la vuelta de algunos platos que formaron parte de sus primeras etapas, como sus recordados buñuelos, que regresarán de manera puntual como guiño a los comienzos del proyecto.

Este décimo aniversario llega además en un momento de crecimiento para el Grupo Kikong, al que pertenece Triciclo, y que recientemente ha reforzado su presencia en la ciudad con la apertura de Ultramarinos Machete, consolidando así un grupo gastronómico formado por cuatro restaurantes: Triciclo, Morro Colorao, Manuela Jimena y Ultramarinos Machete.

Más allá de la celebración, este aniversario quiere ser también un momento de agradecimiento a quienes han acompañado al restaurante durante estos diez años: clientes habituales, vecinos del barrio de Vegueta, colaboradores y amigos que han formado parte del recorrido del proyecto desde sus primeros días.

Noticias relacionadas

Se recomienda reservar con antelación para disfrutar de la experiencia durante esta jornada especial.