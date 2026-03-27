La esencia de Luján Pérez inicia el nuevo Club LA PROVINCIA

La esencia de la Escuela Luján Pérez inició la nueva etapa del Club LA PROVINCIA durante la tarde de este viernes. Un total de 22 miradas, desde profesores y alumnos formador en este emblemático laboratorio del arte en Las Palmas de Gran Canaria, hacia la obra de Alonso Quesada, uno de los poetas más importantes que ha dado la isla, en una muestra que podrán visitarse hasta el próximo 17 de abril, de lunes a viernes, entre las 18.00 y 20.00 horas.

El acto contó con las presencias del director de LA PROVINCIA/ DLP, Fernando Canellada; la subdirectora, Soraya Déniz, y otros representantes de Editorial Prensa Canaria, además de numerosos artistas que han pertenecido o pertenecen a la propia Escuela.

Artistas entre los 20 y 60 años

Patrocinado por Canaragua, y titulada Alonso Quesada, una inspiración, la muestra reúne los trabajos de artistas cuyas edades oscilan entre los 20 y los 60 años: Alby Guerra, Birgitta Edenborg, Alejandro Stock, Juan Báez, Orlando Hernández, Manolo García, Claudia Díaz, Juan Cabrera, Mar Guillén, Juan Guillermo Manrique, Sara Delisau, Rosa Felipe, Francisco Ramírez, Susana Pérez, Gema Sánchez, Juan Cabrero, Carmelo García, María Luisa Tray, José Riquelme, Davide Abbati, Salvador Sánchez y Yolanda Pérez.

El proyecto, que se creó el año pasado en el contexto del centenario del fallecimiento del escritor, reúne piezas de todos los talleres de la Escuela representada por sus 16 profesores junto a seis alumnos actuales. Así, el visitante podrá descubrir desde las técnicas de acrílico hasta la pintura al óleo, pasando por hierro forjado, collage, talla en madera, técnica mixta, fotografía, cerámica esmaltada, serigrafía, linografía o escayola.

Un concepto moderno del arte

Un resumen de todas las aproximaciones artísticas, pero con un concepto muy moderno donde cada obra está acompañada en un poema del escritor que inspira a la propia creación, una idea en consonancia con el espíritu libre de esta institución. Tras su paso por esta sala, la exposición irá a parar al Museo Tomás Morales.

El director, Orlando Hernández, señaló durante la presentación, que «esto es una especie de nuevo encuentro a un lugar al que le tengo mucho cariño» porque «recuerdo exponer aquí en los años ochenta cuando era director León Barreto». Por eso «hemos querido que estén presentes todos los talleres de la escuela».

Una fuente de inspiración para la Escuela

El escultor añadió que «Alonso Quesada fue una fuente de inspiración para los artistas que se formaron en esta escuela, especialmente en la interpretación del paisaje canario, buscando una expresión propia». De este modo, a su vez, los artistas de la Escuela «fueron quienes iniciaron esta nueva modernidad, interesándose por la aridez y la falta de color propias de la zona del sur de la isla, encontrando otra dimensión a través de elementos geométricos como el cardón o la pitera».

Uno de los poemas más optimistas, Sol de mayo, inspira la obra de Birgitta Edenborg, actual presidenta de la Escuela, donde se habla de macetas llena de flores y el poeta recuerda su casa familiar. Otros, como La Umbría III, de Yolanda Pérez, ofrece una fusión extraordinaria con uno de los textos más cortos y enigmáticos del escritor y uno de los cuadros más sugerentes y atmosféricos de toda la muestra. En una línea totalmente opuesta se encuentra Mañana de Carnaval, de Juan Guillermo Manrique, de un intenso colorido, que muestra una celebración en la zona de la plazoleta Cairasco. Uno de los cuadros más originales, La luna está sobre el mar, llama la atención nada más entrar a la sala con su mezcla de técnicas que se sobreponen.

Ideas, sueños y miedos del escritor

La profesora Estefanía Arencibia Cancio destacó, por su parte, que todas las obras plasman «ideas, sueños y miedos del escritor». Y que se resumen en palabras recurrentes como silencio, muerte, mar, azul , blanco o playa. «En esta exposición se unen los trazos, los silencios, los volúmenes escultóricos, el color, los ángulos, la materia, la luz y las texturas confabulándose para convertirse en lenguaje pictórico y representar los versos de Quesada».

Entre las esculturas, sucede exactamente lo mismo. El visitante puede disfrutar con piezas que van del manierismo en talla de madera Oración vesperal de Salvador Sánchez, hasta la laboriosidad de la cerámica esmaltada de La mañana de los magos de Claudia Díaz, pasando por la complejidad en técnica mixta de Oración matinal perteneciente a Mar Guillén. Frente a los métodos convencionales basados en la copia y la repetición, esta institución promueve la experimentación, la observación de la naturaleza y la interpretación personal de la realidad.

Las instalaciones del Club LA PROVINCIA han experimentado una importante transformación con dos grandes salas diáfanas, una para exposiciones y otra para eventos. El local crea un ambiente muy acogedor con una distribución espacial amplia para albergar eventos que atraigan a un mayor números de asistentes. ◼