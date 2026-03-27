Teatro
El Laboratorio Teatral estrena ‘Las estrellas fugitivas’ en la SIT
La obra de Javier Estévez y dirigida por Rafael Rodríguez, propone una mirada a la intimidad a través del universo con los actores Jon Arráez, María Quintana, Miguel Morales y José Oliva
La Sala Insular de Teatro (SIT) es el escenario del estreno absoluto de Las estrellas fugitivas, del dramaturgo Javier Estévez, que vive su puesta de largo hoy y mañana, a las 19.30 horas, como resultado del proceso creativo del Laboratorio de Escritura Teatral (LET) 2026, una de las iniciativas impulsadas por el programa Canarias Escribe Teatro.
El director artístico de la SIT, Gonzalo Ubani, comenzó mandando un sentido pésame en nombre del Teatro Cuyás a familiares y conocidos de Daniela Dévora y recordó cómo le acogió «hace 25 años nada más llegar a la isla y cuidaba mucho de mi».
En cuanto al espectáculo, Ubani puso en valor que «el proyecto Canarias Escribe Teatro es de lo más importante que se hace en las islas a lo largo del año, y se sigue con la idea de presentar un texto y que un dramaturgo le de vida en el teatro».
Autoría
«Este proyecto nace en 2009 con la idea de poner el foco en la autoría dramática canaria y desde 2017 comenzamos a realizar la residencia en la SIT y en esta ocasión hemos traído este drama contemporáneo», señaló el director de la obra, Rafael Rodríguez. Por su parte, el actor Jon Arráez afirmó que «la historia nos cuenta cómo un padre ha estado durante 35 años guardándose secretos, cosa que le lleva a sentir culpa y miedo a unos niveles estratosféricos, y eso no le ayuda en la familia para construir vínculos sanos».
Dirigida por Rafael Rodríguez y con asesoría dramatúrgica del autor Luis O’Malley, la propuesta reúne en escena a los intérpretes Jon Arráez, María Quintana, Miguel Morales y José Oliva en una obra que combina reflexión científica, emoción y poesía escénica.
En Las estrellas fugitivas, el reconocido astrofísico Hadar invita al público a observar el universo desde una mirada que trasciende la ciencia para adentrarse en el territorio de la memoria y los sentimientos. A través de una conferencia que entrelaza la inmensidad del cosmos con la intimidad de la experiencia humana, el protagonista intenta descifrar la constante cosmológica más complicada: el amor.
La pieza propone un viaje escénico de carácter poético y visual en el que se exploran los vínculos invisibles que conectan a las personas, el peso de los secretos y la persistencia de la esperanza incluso en los momentos de mayor oscuridad. La obra tiene una duración aproximada de una hora, está dirigida a todos los públicos y las entradas tienen un precio de 10 euros. Además, pueden adquirirse a través de la web https://salainsulardeteatro.com/ o una hora antes del comienzo de las funciones en la taquilla de la Sala Insular de Teatro.
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