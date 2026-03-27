Pepe Dámaso celebra en Gáldar el Día Mundial del Teatro con ‘Revelora’
El artista se emociona con el espectáculo basado en su obra que se representa también este sábado 28 de marzo, a las 19.00 horas, en el Teatro Consistorial del municipio
El artista Pepe Dámaso protagonizó este viernes 27 de marzo el Día Mundial del Teatro en el Teatro Consistorial de Gáldar con un pase muy especial de Revelora, el espectáculo inmersivo inspirado en su obra que se representa este fin de semana con motivo de la celebración internacional de las artes escénicas.
Revelora es un montaje inspirado en una carta que el historiador Celso Martín de Guzmán, precursor del museo y parque arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, escribió a Dámaso. Un canto a la canariedad y la libertad de la mujer. Un canto al inmigrante, al sudor y a su esfuerzo. Y una puesta en valor del pasado prehispánico de Gáldar, de su patrimonio artístico y de la creación contemporánea. Muy emocionado, Pepe Dámaso abandó su asiento para aplaudir y abrazar a los 12 actores de este espectáculo coral que juega con la estética y el universo damasianos. «Nunca pensé que algo así fuera una realidad», confesó. «Siempre he estado muy unido al teatro, con Arrabal, con Franco Vivo y ahora con esta obra: he disfrutado con todos los actores, todos han entrado en mi espíritu y en el de Celso. Estoy muy feliz, aunque me vean llorando», declaró.
Arropado por todo el elenco, Dámaso aseguraba “que hoy me siento un poco Papa, hoy esto es un canto del teatro dentro del teatro el Día Mundial del Teatro, un canto a la cultura y a la creación, porque lo importante es que el arte llegue a los demás, al ser humano, para que tenga sentido. Yo estoy seguro de que todos somos artistas de una manera o de otra.”
- Contraste meteorológico en Canarias: la Aemet avisa de nubosidad con lluvias débiles en el norte y viento intenso en el sur
- «Ni Dios se cree esto»: La presa de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, rebosa tras 15 años sin hacerlo
- El dueño del restaurante El Secuestro de Teror: 'Gracias a que me avisó el parrillero, porque yo estaba tranquilo en ese almacén que se cayó
- Ramírez y el rol de Viera en la UD Las Palmas: «Me encantaría que jugara más de lo que juega»
- Ávalon conquista el trono drag del Carnaval de Maspalomas
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- Muere el empresario Jaime Llorca, vinculado al Puerto de Las Palmas
- Así será barrio a barrio la recogida de basuras en Las Palmas de Gran Canaria con el nuevo contrato de limpieza