La Fundación Martín Chirino celebra su undécimo aniversario con el espectáculo ‘Forja del viento’

La Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino conmemoró este sábado su undécimo aniversario con la puesta en escena de Forja del viento. La materia que respira, un espectáculo de percusión dirigido por Francisco Navarro que dialoga con el universo creativo del escultor canario.

El acto tuvo lugar en el Castillo de la Luz, sede de la institución, coincidiendo con la fecha de su apertura en 2015. La propuesta combinó música, imagen y luz en una experiencia sensorial concebida para conectar con la esencia de la obra de Chirino, en la que elementos como el hierro, el aire y el movimiento adquieren un papel central.

El espectáculo reunió sobre el escenario a los percusionistas Francisco Navarro, David Hernández, Markel Pérez y Joel Reyes, acompañados por la videocreación de Belén Álvarez y el diseño de iluminación de Jacinto Cabrera. A lo largo de cinco movimientos, la propuesta exploró la relación entre sonido y escultura, tomando como referencia algunas de las series más representativas del artista, como Afrocan y Reinas Negras, además de piezas como Lady Harimaguada.

El repertorio incluyó composiciones de autores como Iannis Xenakis, Elliot Cole, Tchiki Dúo y Philip Glass, seleccionadas por su afinidad con el lenguaje artístico de Chirino y su capacidad para trasladar al plano musical la fuerza expresiva de su obra.

Con esta iniciativa, la Fundación refuerza su vocación de ser un espacio vivo para la difusión artística y el pensamiento, en línea con el espíritu con el que fue creada por el propio escultor en 2015. Su objetivo es promover el diálogo entre disciplinas y fomentar la reflexión cultural desde Canarias hacia el ámbito internacional.

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La celebración del aniversario vuelve a situar al Castillo de la Luz como un punto de encuentro para la creación contemporánea, consolidando el legado de Martín Chirino y su proyección en el panorama cultural.