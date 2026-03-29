El folk punk de Arico recorre su Canarias natal con su último disco, 'La presión que ejercen dos piedras', en abril

El arte de moldear y bruñir el lenguaje, sin desdibujar las aristas del discurso afilado, sin cortar las raíces donde crecen las canciones, es la esencia de Arico, el proyecto personal de Diego Ramírez, músico grancanario afincado en Valencia. Así lo refleja una vez más en La presión que ejercen dos piedras (2025), su segundo álbum, editado por los sellos isleños No Fun Records y Discos Delejos, que vio la luz en mayo del pasado año.

La gira que abrió las alas ese mismo mes en su Isla natal quedó en paréntesis tras ofrecer un único concierto «por motivos de salud», y al fin, casi un año después, el músico reanuda el vuelo con una pequeña gira de siete conciertos, que incluye tres paradas en Canarias, en salas pequeñas o minoritarias entre los meses de abril y mayo. Además, en casi todas las fechas programadas compartirá escenario con las bandas Cuarto Marginal, Trice o Páramo.

«Aunque ya la poca gente que me ha escuchado le ha dado la vuelta al disco, se puede decir que por fin he retomado la presentación La presión que ejercen dos piedras», expone Ramírez sobre el anuncio de este pequeño tour, cuyo cartel ilustra un diseño de la artista Valentina Maleza.

La gira arranca el próximo 10 de abril en la sala El Arrebato, en Zaragoza, para luego dar el salto a Canarias con tres paradas en la sala La Kilika, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura; la sala Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife; y el espacio Cero Fanzine, en Las Palmas de Gran Canaria, los días 17, 18 y 19 de abril, respectivamente.

En el caso de sus conciertos en Tenerife y Gran Canaria, Arico comparte cartel con la banda de rock transgresivo Cuarto Marginal. Ambos proyectos musicales, desde sus distintas coordenadas estilísticas, alojan en común una mirada desobediente, crítica e independiente en la periferia de la música en español.

Grabado, mezclado y masterizado por José A. López en La Caterva Grabaciones, La presión que ejercen dos piedras continúa en la senda del folk de discurso crítico y actitud punk que inauguró el disco de debut homónimo de Arico en 2018. Sus letras, compuestas y escritas por Diego Ramírez, vuelven a explorar las sonoridades del folclore canario con atmósferas y texturas más alternativas en la estela de la canción-protesta, los colores del indigenismo y la poética paisaje canario, atravesados por la reflexión global sobre un sistema capitalista que ahoga la utopía.

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Además, como los primeros versos de su canción homónima, un grito de belleza atraviesa este disco que «es fruto de la amistad, el trabajo y del sacrificio, así como del amor y el compromiso por una tierra aislada», manifiesta Ramírez. Y rezan así los versos sobre dos cuerpos que se separan e inauguran este viaje sonoro: «La presión que ejercen dos piedras / al desplomarse en un rincón. / Pasan a conciliar sus erosiones / esculpiéndose entre las dos. / Crece la flor del agua salada / cuando entran en calor, / convirtiéndose en gravilla fina, / enraizándose entre las dos».