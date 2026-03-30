La ópera 'Acis y Galatea' de Händel aterriza en el Teatro Pérez Galdós con una puesta en escena actual

El amor, el odio, los celos o la fugacidad de la felicidad no tienen fecha de caducidad. Con esta premisa, la nereida Galatea -interpretada por la soprano canaria Ana Marqués- se sube a las tablas del Teatro Pérez Galdós los días 2 y 4 de abril en el marco del International Bach Festival (IBF). Un personaje mitológico que podría caminar por cualquier calle de hoy, que tiene que enfrentar su pasado para poder lidiar con los desafíos de su presente, cargando con sentimientos que atraviesan a todos los seres humanos.

«Cualquier persona se puede ver reflejada en Galatea. Da igual la época, ya sea la antigua Grecia, el Barroco o la actual. Es una mujer muy humana que tiene que lidiar con una vida pasada y con pasar página», explica Marqués, para la que este papel representa un salto significativo en su trayectoria. «Es la primera vez que canto un rol principal en un teatro de forma profesional. Ha sido una preparación dura, porque hemos tenido pocos ensayos comparado con lo que se tiene en casas de ópera en Alemania. Han sido diez días intensos, pero con mucha ilusión», relata.

El carácter contemporáneo de este montaje se refuerza también con su escenografía. Tal y como destaca la soprano, «la puesta en escena es actual», una propuesta que corre de la mano del escenógrafo Carlos Santos y que parte de la iconografía de la pintura sobre el propio mito de Acis y Galatea. Por otro lado, la obra cuenta con la dirección escénica Bruno Berger-Gorski y con la dirección musical del maestro Béni Csillag, al frente de la Orquesta de Cámara del IBF.

La trama de esta ópera de Händel gira en torno a la historia de la ninfa Galatea y el joven pastor Acis, cuya felicidad se ve amenazada por Polifemo, un gigantesco cíclope que también quiere el amor de la nereida. La obra explora la transformación de Polifemo -del monstruo al amante herido- y el duelo de Galatea, que convierte la sangre de Acis en un río para asegurar su unión.

Personaje de contrastes

Galatea es, según Marqués, un personaje de contrastes, en el que se alternan piezas con «grandes agilidades y coloratura» que exigen mayor dominio de la técnica, con otras más lentas y cargadas de emoción. «Estar todo el tiempo en el escenario, sin apenas un minuto de respiro, cantando durante hora y media, es un desafío constante. Pero también es un aprendizaje enorme, ya que no solo aprendes del rol y de la técnica, sino de cómo conectar con tus compañeros y cómo formar un equipo en poco tiempo», explica la soprano.

En este camino de aprendizaje, la cantante ha contado con el acompañamiento de un gran copiloto: Christian Gil-Borrelli, intérprete de Acis. «Es un compañero excelente. Tiene una voz espectacular de contratenor y, además de profesional, es alguien que me ha apoyado mucho durante todo el proceso. La conexión entre nosotros ha sido inmediata, y eso se nota en la escena», relata la artista.

Mundo pastoril

Por su parte, Gil-Borrelli subraya la singularidad del papel que interpreta: «Acis viene del mundo pastoril, es alguien más cercano a la naturaleza y a un mundo ideal. No es como los héroes históricos que suelo cantar. Es un personaje más humano y transmitir eso con la voz es un gran reto. Aunque la música de Händel ya contiene todas las indicaciones, los giros, el aire de ingenuidad y la profundidad emocional que necesitas para hacerlo», subraya.

«Acis es más especial», añade el contratenor. Una humanidad que, tal y como cuenta el artista, no se construye de un día para otro. En la ópera, los personajes «se empiezan a preparar con meses de antelación», explica. De esta forma, la música, el texto y la psicología del rol terminan por asentarse en el cuerpo del intérprete. «Se trata de que se meta en tu organismo», resume Gil-Borrelli, que reconoce que en su caso ese proceso ha resultado especialmente natural al tratarse de una tesitura cercana a la de otros papeles de Händel que interpreta actualmente en Alemania.

El cantante también pone el foco en su copiloto sobre el escenario: «Ana es una compañera excelente. Hemos conectado desde el primer momento, como si Acis y Galatea se conocieran desde tiempos inmemoriales», manifiesta, haciendo alusión a que Marqués cuenta con «una voz preciosa» y «una técnica muy asentada».

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Esta producción ocupará un lugar especial en la memoria del artista por lo que supone poder traer a España un camino artístico que, hasta ahora, ha desarrollado sobre todo fuera. «No es tan fácil cantar ópera barroca aquí, no hay tantas producciones», reflexiona. De ahí que Gil-Borrelli valore especialmente formar parte de un montaje como Acis y Galatea, que reúne a intérpretes jóvenes y articula una propuesta escénica cuidada para acercar al público una partitura menos frecuentada que otras de Händel, pero dotada, en palabras del contratenor, de una música «extremadamente bella».