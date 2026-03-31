Un año de la sala Canarias en Vivo: conciertos, karaoke y jam sessions en Las Palmas de Gran Canaria

Un miércoles suenan los acordes improvisados de una jam session, el jueves alguien se atreve a subirse al escenario -micrófono en mano- para un karaoke y el fin de semana se encadenan conciertos que van desde géneros como el heavy metal a la canción de autor. La sala Canarias en Vivo cumple un año desde que abrió sus puertas en el polígono Las Torres de Las Palmas de Gran Canaria, buscando ofrecer una programación diversa en una escena de artistas que necesita espacios en los que dar a conocer sus proyectos musicales.

Por este motivo, Tomás y Joná Batista se lanzaron a la piscina: después de casi 20 años al mando de la empresa de servicios audiovisuales Acusticanarias, ambos conocían muy bien el panorama musical del Archipiélago y querían poner su «granito de arena» para que todo ese talento pudiera ver la luz sobre un escenario.

«El motivo de abrir este espacio fue poder expresarnos por nosotros mismos, poder aportar más allá de lo técnico. Aportar nuestra visión y dar visibilidad a todas esas propuestas de calidad que hemos visto. En Canarias hay un talento que no hay en otras partes de España o del mundo», expresa Joná Batista.

«Es un cúmulo de factores. Aquí se vive muy bien, hay mucho nómada musical, la gente puede ser feliz con muy poco y eso hace que se desarrollen a nivel artístico muchísimo más. Nosotros hemos querido apoyarlo, porque es lo que nos llena», añade.

Tres eventos por semana

Ese impulso se ha traducido, en apenas doce meses, en una agenda que no ha dejado de crecer, con una media de tres eventos por semana. «El balance ha sido bueno. La gente ha respondido muy bien, todo el mundo está encantado con la sala», apunta Batista, que reconoce que los inicios fueron rápidos, con poco margen para planificar. «Empezamos con poca programación, pero enseguida el calendario se llenó. Cada vez han ido llegando propuestas más completas, mejor preparadas», apunta.

Para Batista, la clave para que un proyecto cuaje está en el trabajo que hay detrás, más que en el propio género que se abandere. «Todo funciona si realmente se hace una propuesta concreta, si el marketing es acorde y si el músico se preocupa. De nada te sirve ser el mejor músico del mundo si luego no conectas con la gente», manifiesta.

Por ello, la sala apuesta por abrir sus puertas a casi cualquier propuesta, sin filtrar demasiado y escuchando a todo el mundo que llama a su puerta. Con esta filosofía por bandera, la sala trata de acoger una programación híbrida en la que conviven artistas con temas propios -alrededor del 65%, según los datos que aportan desde Canarias en Vivo- con bandas tributo o grupos de versiones.

«Los tributos son más llamativos y requieren menos esfuerzo, la gente responde más, pero lo que más estamos programando son artistas con temas propios», indica Batista.

Baile los jueves

A ello se suman formatos como festivales de heavy metal o las tardes de baile de los jueves, una de las últimas novedades del espacio, que suenan a cumbia, bachata o salsa. «Funciona genial para personas más mayores, están encantadísimas. Es un público que demanda muchos eventos, moverse y divertirse un poco. Queremos hacer una pequeña apuesta de aquí en adelante por eso», recalca el impulsor de Canarias en Vivo.

En esta línea, para su segundo año, el objetivo es ofrecer una media de cuatro eventos por semana, con una programación que vaya de miércoles a domingo, manteniendo encuentros que ya funcionan como las jam sessions o el karaoke, que sirve de «entrenamiento» para potenciales artistas. «La gente puede subirse al escenario, donde hay un teleprompter, es una especie de karaoke show. Así pueden ser protagonistas de la canción que están cantando», explica.

Conciertos gratuitos

Esta Semana Santa, para celebrar su aniversario, Canarias en Vivo ofrece diversos eventos gratuitos de miércoles a sábado. En primer lugar, su habitual jam session, a la que seguirá la noche de karaoke el jueves 2 de abril, el concierto del artista canario Carlos Morales el viernes 3 y el concierto de Iguana Blues Band, el sábado 4 de abril, un evento que se encargará de poner «banda sonora a una noche pensada para celebrar la música, el encuentro y todo lo que hemos vivido juntos», en palabras de la organización.

Más allá de la programación, el espacio ha ido construyendo su identidad también a partir de la experiencia que ofrece al público, que se construye sobre el bagaje de una empresa que tiene a sus espaldas dos décadas de trayectoria en el ámbito audiovisual.

«Puedes vivir el concierto como si estuvieras en una arena», destaca Batista. Esta combinación entre cercanía y calidad ha permitido que la sala, que tiene un aforo de 240 personas, se convierta en un lugar «agradecido», donde el ambiente se sostiene sin grandes cifras de asistencia.

Reto pendiente

Satisfechos y con una actitud muy positiva, el equipo detrás de Canarias en Vivo es consciente de que aún tienen algún reto pendiente: llegar a más gente. «Venimos de la parte técnica y ahí es donde tenemos que mejorar, en marketing y publicidad», reconoce Batista, que insiste en la importancia de seguir creciendo en visibilidad para consolidar el proyecto.

Aun así, la sala ya ha comenzado a captar la atención más allá del ámbito local, con contactos con productoras nacionales interesadas en incluir el espacio dentro de circuitos de gira, tal y como hizo la artista Juana Aguirre, que este año recala de nuevo en el espacio dentro de su tour internacional.

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Esta proyección convive con la apuesta por el talento de las Islas, que también ha encontrado un escaparate en televisión a través de su participación en el programa Somos Cultura de Televisión Canaria, donde cada semana se emiten actuaciones grabadas en directo en la propia sala con artistas canarios que cuentan con un repertorio de temas propios.