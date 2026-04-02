Pachi Benítez, el canario que cantó con Rosalía en el concierto de Madrid

«Esta noche voy a ser yo el que cante con Rosalía». El canario Pachi Benítez (@pchbenitez) lo dijo antes de que pasara. Se lo repitió a su familia, a sus amigos; lo compartió en una historia de Instagram. Pasó en el verano de 2023 en el Granca Live Fest y el pasado lunes 30 de marzo ocurrió otra vez: la cantante catalana lo señaló en el Movistar Arena de Madrid, en el concierto que inauguró la gira de Lux en España, y cantó con él Dios es un stalker. «Aquí y a donde sea/ mi silencio golpea/ dueña del mundo y de las ideas/ to' el mundo me quiere de su lao», se le escucha gritar en el vídeo grabado por él mismo que inmortalizó el momento.

Para este fan de Rosalía, lo que ocurrió no fue una sorpresa. Ya le había pasado en el show de Motomami en Gran Canaria: como sabía que para cantar la canción de La noche de anoche la artista bajaba del escenario, eligió una posición estratégica -esperando desde la una de la tarde hasta las doce de la noche sin comer, sin beber y sin ir al baño- para estar bien cerca cuando ese momento llegase. Aquella noche de julio, cuando la cantante catalana apareció en el Estadio de Gran Canaria al grito de «Saoko, papi, saoko», Rosalía lo miró y lo eligió. Casi tres años después, lo volvió a hacer en Madrid.

«Yo lo tenía clarísimo», relata Pachi, que además fue solo al concierto. «Si voy y me ve, va a querer cantar conmigo», asegura que pensaba antes del viaje.

Con la certeza de que ella lo iba a ver y su entrada VIP -que consiguió solamente un mes antes del concierto, porque le fue imposible cuando salieron a la venta- , el canario llegó a las 15.40 de la tarde al Movistar Arena, con la suerte de encontrarse el recinto prácticamente vacío. Así eligió la posición perfecta, junto a la valla por la que sabía que iba a pasar la artista. «Yo no sé si es que me vio dándolo todo o me vio cantando... Nos miramos y fue igual cada vez pasada. Por eso, cuando compartí el vídeo dije que ella lo tenía tan claro como yo», manifiesta.

La escena, vista desde fuera, podría leerse como un golpe de suerte pero, en su relato, Pachi habla de «energía» y «conexión»: «Yo es que soy un poco místico y ella es libra, como mi mejor amiga. Y yo conecto un montón con ese tipo de personas. Es que ella podría ser perfectamente de mi grupo de amigas», apunta.

'Dolerme'

El canario, empezó a escuchar a Rosalía cuando vio la luz el disco de El mal querer en 2018. Ahí le llamó la atención la originalidad toda la propuesta de la artista catalana, en la que se mezclan «flamenco, uñas, chándal», en palabras de Pachi. «La veía súper diferente», recuerda, aunque fue durante la pandemia, con la canción Dolerme, cuando la conexión se volvió más profunda. «Por el momento vital que yo tenía en ese entonces, esa canción me empezó a calar, la escuchaba todos los días y ya empecé a crear un vínculo súper raro con una persona que ni siquiera conozco», añade.

Y con Motomami, su admiración hacia ella se intensificó todavía más, hasta el punto de tatuarse una M tras la salida del disco. «La manera que tiene de expresarse, la manera que tiene de ser... La veo tan diferente. Ella no sigue reglas, no sigue normas. Entonces conecto un montón con ella», recalca.

Con respecto a Lux, Pachi cuenta como, en los últimos meses, las canciones del último álbum de la artista catalana han adquirido un significado especial para él. «Ahora en enero falleció mi madre y me ha ayudado a conectar mucho con el momento. Me ha ayudado mucho con las canciones que ha sacado, con las letras. Me ha ayudado a sobrellevarlo, el tema de la muerte, el tema de verlo todo con otro punto de vista y a hacer como mucha alusión a lo espiritual. Lo fuerte es que, cuando mi madre vivía, escuchaba conmigo el álbum, a ella también le encantaba, lo escuchaba siempre conmigo».

A partir de aquí, lo que queda es el eco de un instante que dura lo que dura una canción, pero que se estira en la memoria como si no terminara nunca, como ese halo de eternidad que emana el disco de Lux, e incluso la propia Rosalía.

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Ante la pregunta de cuál cree que será el próximo proyecto en el que se embarcará la cantante, Pachi lo tiene claro: «Uno nunca sabe por dónde va a salir. De repente me la veo bailando samba en los carnavales de Brasil, con las cariocas. Nunca se sabe y eso es lo que me tiene tan enganchado a ella», concluye.