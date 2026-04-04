Ivan Labanda, actor: «Cuando empiezo la función, no puedo hacer otra cosa que entregarme»

Tootsie, la comedia musical parte de una película muy conocida, pero también muy revisada con el tiempo. ¿Qué mantiene esta adaptación y qué ha tenido que actualizar sí o sí para que funcione hoy?

Funcionar, funciona a todas las luces. La película está muy bien escrita y por eso ha trascendido en el tiempo. Y está muy bien dirigida e interpretada. Sí que es cierto que, la mirada sobre el feminismo, no es la misma ahora que entonces. Lo que ha hecho Bernabé [Rico] con esta adaptación es arrojar una mirada más actual y una luz más nueva sobre estos temas sobre los que hay más sensibilidad a día de hoy. La historia es la misma. Lo único que cambia es que, así como en la película el actor se presentaba a un casting para hacer la serie de turno de televisión, en la obra de teatro se presenta a un casting de un musical de Broadway.

¿Qué tiene para usted este personaje para que decidiera hacer este papel?

Es un bombón. Pocos papeles hay, en la historia del teatro musical, que te ofrezcan un abanico de colores y un viaje tan bonito como te ofrece este. Cuando una obra tiene personajes tan bien construidos, ya no solo por Michael Dorsey o Dorothy Michaels, sino también por el resto, funciona. A mí me resulta muy interesante, no solo porque es un personaje que se dedica a lo mismo que yo, con lo que de repente puedo encontrar un punto de conexión muy cercano, sino por que al final habla sobre la vanidad, sobre muchísimos temas con los que nos podemos ver identificados. Y esto siempre acaba conectando.

En un post de Instagram en el que anunciaba que iba a estar en Tootsie, decía que era un regalo de la vida y también mencionaba la ternura. ¿Hasta qué punto está presente en la obra?

En todo momento. Hay algo muy bonito que pasa: desde que Michael Dorsey se transforma en Dorothy Michaels, solo quieres que salga Dorothy Michaels todo el rato. A mí lo que me parece más bonito del personaje es que él se da cuenta de las cosas importantes de la vida a través de ese personaje que él mismo se está inventando. Y esto tiene un claro reflejo con el mundo actual en el que vivimos. Vivimos rodeados de muchísimo ruido, de muchísima información y al final todo esto nos distrae de las cosas que nos deberían conectar al mundo. Vivimos rodeados de mucha distracción. Al final la vanidad, el querer ser alguien, el querer ser una estrella, el ego, todo esto despistaba a Michael hasta que se convierte en Dorothy Michaels. A través de los ojos de esa mujer, que es el mismo, se da cuenta de las cosas importantes de la vida.

¿Y que tiene Dorothy que no tiene Michael? ¿Quizá la humildad?

Creo que es la antítesis. Los dos personajes están en un extremo. Así como Michael es vanidoso, todo le sale mal porque presiona, es de esa gente que empuja a que las cosas sucedan, en lugar de dejar que la vida haga su camino. El ego le puede, el ser alguien, la vanidad. En cambio, Dorothy, entiende la vida por sí misma. Entiende que todo debe fluir, que todo debe hacer su camino, entiende la amabilidad... Lo ve todo desde el otro punto.

¿Y esto qué se lo aporta más, el hecho de transformarse en otro personaje que no es él mismo o el hecho de que este personaje sea una mujer?

En este caso es una mujer. Desconozco si, de repente Michael se transformara en otro hombre, igual tendría otra mirada sobre el mundo. En este caso es a través de Dorothy, de esta mujer. Es lo que le da más sentido. Porque como mujer se acerca a otras mujeres. Y esas otras mujeres, como es el caso del personaje femenino de la historia, son las que le hacen ver otras cosas. Hay una conversación en la última escena de la obra que habla sobre todo esto. Michael es alguien que, a través de Dorothy, quiere aprender y se lo dice directamente. Porque a ella le echa en cara que simplemente vistiéndose de mujer no va a tener todo solucionado. Porque una cosa es vestirse de mujer y otra cosa es serlo y vivirlo durante toda la vida.

Sí, socializar como mujer.

Exacto. Y al final es una de las claves de la obra.

Está interpretando a un actor que a su vez está interpretando a otro personaje para sobrevivir en la profesión. ¿Hasta qué punto este juego de espejos que hay ahí habla de lo que realmente es la profesión?

Es que es así, en realidad. Nosotros nos tenemos que someter a castings constantemente, a un crecimiento constante, un aprendizaje. Quien no tenga claro esto, va a fracasar en este ejercicio. Es una carrera de fondo. Y Michael, aunque es muy buen actor, es un trabajador nato. Lo que él no soporta es que no se le valore, que nadie valore su profesionalidad. Lo que le hace insoportable es su arrogancia. Que sea tan consciente de que es tan bueno y de que merece tener todos los trabajos.

Ha hablado de los castings. Después de tantos años, ¿qué trucos o qué maneras ha visto que son las mejores para afrontar estos procesos?

Trabajar. Trabajárselo en casa. Un casting se tiene que preparar a conciencia. Y es lo que hago yo. Creo que una de las cosas más importantes es tener claro qué te diferencia a ti de los demás como artista. ¿Qué luz puedes arrojar tú sobre ese personaje? ¿Por qué cuando se elige a alguien en un casting es esa persona y no otra? Un casting no es solo un examen. Es una reunión de trabajo, por así decirlo. Al final en un casting se ven mucho las químicas. No es solo un productor o un director que ponga a prueba a un actor para ver si le contrata o no. El actor también tiene voz y creo que es importante que vea si a él también le apetece o no trabajar con esa gente.

Como actor de doblaje está acostumbrado a desaparecer detrás de otros personajes. ¿Le resulta más difícil o más liberador ponerse en un papel como el que interpreta en Tootsie, encima del escenario?

Tootsie tiene un abanico tan amplio de colores y pasa por tantos lugares que es una montaña rusa, pero es una montaña rusa muy agradecida. Tootsie es una obra en la que no paro desde que empiezo hasta el final. Estoy prácticamente todo el rato en escena. Cuando no estoy en escena es porque me estoy cambiando a la velocidad del rayo detrás. No le llamamos ni cambios rápidos, le llamamos boxes. Es algo inmediato. No tienes tiempo ni de pensar, simplemente de sentir. En cuanto empiezo la función, no puedo hacer otra cosa que entregarme. Entregarme al personaje, a la función y servir a la comedia.

Tiene que ser muy liberador. Estar tan volcado en eso y que la cabeza, que a veces está ahí rumiando y pensando, se apague.

Totalmente. Esto yo creo que pasa con Tootsie y con cualquier obra de teatro. Al final es nuestro trabajo. Dejar nuestra vida personal a un lado para meternos en otra. En otra vida con otro personaje, con otra lógica, con otra forma de pensar. Estamos concentrados en el aquí y el ahora. En el presente. Es de lo que va este oficio.

¿Qué le ofrece el escenario que no le da el doblaje?

Son lenguajes diferentes, con disciplinas distintas. El teatro para mí es como ir al gimnasio. El directo, y sobre todo en la comedia, es muy exigente. Para la comedia creo que hay que tener cierto don. No te puedes relajar. O te puedes relajar en el buen sentido, cuando ya pilotas bien. Te dejas llevar. El doblaje es otra disciplina. Tienes la oportunidad de vivir muchos más personajes y, para mí, como buen cinéfilo que soy, de descifrar qué es lo que hacen los actores de fuera, cómo afrontan una secuencia. Las desgranas. El doblaje me ha dado muchas herramientas para ser mejor actor en el teatro y en la tele. Cada disciplina, si eres hábil, te alimenta para ser mejor intérprete en las otras.

Hablando de esos actores, ha dicho en alguna ocasión de Andrew Garfield que le gustaría ser su mejor amigo.

Uf, me encanta.

¿Le ocurre eso también con Dorothy?

Totalmente. Son gente que te llevarías a tu casa o con quien te irías a cenar y a tomar una copa. Gente que te gustaría tener en tu vida. A Andrew Garfield, yo no lo conozco. Pero hablo de su cara pública y como actor me parece excepcional. Y respecto a Dorothy, con lo que la he podido conocer hasta el día de hoy, yo me casaba con ella.

Después de todo este viaje que hace el personaje y también hace usted, representándolo por diferentes ciudades, ¿qué aprendizaje diría que se está llevando de este momento de su trayectoria profesional?

Es que cada función es tan diferente. Si hay algo que tiene la comedia es que se basa en la escucha. Te diría que la comedia y el drama y todo, todo en la vida, se basa en la escucha. En tener al público presente, servir al público. Esto tampoco es un aprendizaje, pero sí que una vez que lo has aprendido es algo que no puedes desentrenar.

Habrá públicos más difíciles que otros.

España es un país con una variedad y una sensibilidad hacia el humor muy variopinta. No te ríen las mismas cosas en Barcelona que en Madrid, no te ríen las mismas cosas en el País Vasco que en Andalucía. Esto es muy curioso de comprobar. De repente, uno está acostumbrado a que haya risas en un momento determinado y de repente no están. Como si la pista de audio de las risas te la cambiaran. Y eso te hace estar más atento.

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Igual que pasa con los sitios, también pasa con el tiempo. La gente no se ríe de las mismas cosas ahora que hace 15 años.

Totalmente. Pero lo que pasa con Tootsie es que todo hace gracia. Es un humor que está muy bien escrito, está muy bien servido. Hay elementos de la comedia que trascienden al tiempo. Y Tootise, con el tipo de comedia que es, que es muy de situación, trasciende todo esto. La gente se lo pasa tan bien. Hay ciertas bromas que te las pueden reír más en un sitio que en otro. Pero lo que es el grueso de la función y el grueso de la comedia, funcionan perfectamente en todas partes y en todas las edades.