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Una exposición de Pinocho celebra los 200 años de Collodi

El objetivo de esta muestra en la Biblioteca Pública del Estado es dar a conocer la obra y su contexto al público frente a los tópicos

Biblioteca Pública del Estado.

Biblioteca Pública del Estado. / Juan Castro

Bruno Betancor

El Colectivo Andersen celebra el mes del libro con la exposición Pinocho, verdades y mentiras en el contexto del bicentenario del nacimiento del escritor italiano Carlo Collodi. La muestra, que se inaugura el jueves 9 de abril en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, traza un recorrido por la trayectoria vital, periodística y literaria de uno de los grandes nombres de la literatura italiana contemporánea, poniendo el foco en su obra más importante y mundialmente célebre: Pinocho. Historia de un títere.

El objetivo de esta muestra es dar a conocer la obra original y su contexto al público frente a los tópicos vertidos «por la difusión de versiones adaptadas que han desvirtuado el significado y la profundidad de la novela original», indican desde el colectivo.

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