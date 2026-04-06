Una exposición de Pinocho celebra los 200 años de Collodi

El Colectivo Andersen celebra el mes del libro con la exposición Pinocho, verdades y mentiras en el contexto del bicentenario del nacimiento del escritor italiano Carlo Collodi. La muestra, que se inaugura el jueves 9 de abril en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, traza un recorrido por la trayectoria vital, periodística y literaria de uno de los grandes nombres de la literatura italiana contemporánea, poniendo el foco en su obra más importante y mundialmente célebre: Pinocho. Historia de un títere.

El objetivo de esta muestra es dar a conocer la obra original y su contexto al público frente a los tópicos vertidos «por la difusión de versiones adaptadas que han desvirtuado el significado y la profundidad de la novela original», indican desde el colectivo.