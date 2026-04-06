Holly Hyun Choe debuta al frente de la Filarmónica

Holly Hyun Choe, una de las directoras de orquesta más destacadas de la actualidad, se presentará al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en un programa que tendrá como solista al tenor canario Airam Hernández. El concierto tendrá lugar el viernes 10 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20.00 horas.

Galardonada en 2025 con el Premio de Dirección Sir Georg Solti, Holly Hyun Choe asume este año dos importantes cargos, como directora titular de la Norwegian Radio Orchestra y como directora musical designada de la Orchestre National de Cannes. Invitada habitual en Europa y EEUU, para su debut con la OFGC ofrece un programa que enlaza las tradiciones musicales francesa y germánica.

El amor romántico es el eje sobre el que Ernest Chausson teje su Poema del amor y del mar, exquisito retrato sonoro sobre textos de Maurice Bouchor estrenado en 1893 y que contará con Airam Hernández como solista. Como señala en las notas al programa José Luis García del Busto, «resuenan por doquier ecos wagnerianos (tristanescos, cabría precisar), pero adaptados a una sensibilidad muy francesa y muy fin de siècle».

La inspiración en los ritmos hispanos tan popular en la Francia de finales del XIX tiene una de sus más logradas adaptaciones en la Habanera de Emmanuel Chabrier, partitura de 1888 que la OFGC ofrece por vez primera en temporada. Cierra el concierto una de las piezas angulares del repertorio orquestal romántico, la Sinfonía nº 1 de Johannes Brahms (1876), obra que revela la ambición de un compositor decidido a hacer oír su propia voz en un género que permanecía aún bajo la sombra del genio de Beethoven.

Biografía

Nacida en Corea del Sur y criada en Los Ángeles, la emergente directora de orquesta Holly Hyun Choe es reconocida por su radiante presencia, su programación creativa y su expresiva autoridad artística en el podio. Galardonada en 2025 con el prestigioso Sir Georg Solti Conducting Award de la Solti Foundation U.S., ha sido nombrada para dos importantes cargos artísticos en 2026: directora titular de la Norwegian Radio Orchestra (KORK), donde dirigió su concierto inaugural en enero, y directora musical designada de la Orchestre National de Cannes, comenzando con la temporada 2026/27.

Directora invitada muy solicitada tanto en Europa como en Estados Unidos, entre los hitos de la temporada 2025-26 destacan el debut de Holly Hyun Choe en Corea del Sur al frente de la Gyeonggi Philharmonic Orchestra en el Seoul Arts Centre Orchestra Festival, así como sus debuts con la Gothenburg Symphony Orchestra, la Gürzenich Orchestra, la Wiener Symphoniker y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Asimismo, ha dirigido conciertos de abono con la Hamburg Philharmonic State Orchestra y su última actuación como artiste associée con la Orchestre de Chambre de Genève, tras proyectos tan aclamados como Alice’s Adventures Under Ground de Gerald Barry en el Grand Théâtre de Genève.

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Entre los momentos destacados de temporadas recientes se incluyen su debut en su ciudad natal con la Filarmónica de Los Angeles en mayo de 2025 -donde fue Dudamel Fellow-, así como su regreso a la Tonhalle-Orchester Zürich, la Orchestre de Paris y la Schleswig-Holstein Festival Orchestra, además de una gira con la Kammerakademie Potsdam.