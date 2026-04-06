¿Nuevo disco de Quevedo en el horizonte? El canario despliega una lona en Madrid para promover 'El Baifo'

Quevedo vuelve a estar esta semana en la conversación pública: el cantante grancanario protagoniza la imagen de una nueva acción promocional que preside desde ayer la calle Fuencarral, en el barrio de Malasaña de Madrid, en una lona de gran formato en la que, junto al artista urbano, aparece la definición de «baifo» al estilo de un manual o diccionario.

Las tres acepciones y locuciones de [bai-fo] que pueden leerse en letras grandes sobre fondo amarillo dicen así: 1. m. Forma de llamar a la cabra joven en las Islas Canarias. 2. loc. verb. «Se le fue el baifo». Pérdida momentánea de control u olvido repentino. 3. «El Baifo». Pedro Luis Dominguez Quevedo.

Desde ayer, numerosos seguidores especulan en redes sociales sobre la posibilidad de un inminente lanzamiento discográfico por parte del cantante, que suele recurrir a este tipo de estrategias de marketing para promocionar sus nuevos trabajos, sobre todo, porque al final del videoclip de su penúltimo single, Ni borracho, un homenaje a su tierra consagrado como himno de su isla natal desde el pasado Carnaval, Quevedo aparece sujetando un baifo, además de que el término funciona a su vez como apodo artístico del propio cantante.

En cualquier caso, esta acción parece coronar una etapa creativa especialmente efervescente para Quevedo, quien, con esta acción, vuelve a trasladar al imaginario colectivo universal una referencia y expresión local profundamente ligadas a sus raíces canarias.

Seis semanas consecutivas en el número 1

En cuanto al momento actual que atraviesa Quevedo, el cantante cumplió a finales del pasado marzo nada menos que seis semanas consecutivas en el número 1 de la lista oficial de canciones más escuchadas en España de Promusicae.

Hasta esta semana, el autor de Buenas noches ostentaba este primer puesto con Ni Borracho, publicada hace un mes y medio, pero ahora se ha destronado a sí mismo con Scandic, su nueva canción.

Ni borracho vio la luz el pasado 13 de febrero con un homenaje al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el que fusionaba la energía de la verbena de su tierra con el pulso del merengue con timbales, coros y una banda de músicos.

Este tema se colocó en el número 1 desde la octava semana del año, entre el 13 de febrero y el 19 del mismo mes, y hasta la semana del 13 de marzo y 19. En la semana 11 alcanzó el estatus de disco de oro, que se corresponde con las 50.000 unidades físicas o equivalentes en escuchas.

El pasado 20 de marzo, el cantante de Quédate junto a Bizarrap sorprendió a sus fans con una nueva canción, Scandic, que se ha convertido en el actual número 1 desde esa misma semana.

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Asimismo, en YouTube, su videoclip acumula casi tres millones de visualizaciones y en plataformas como Spotify cuenta con el número 1 en la lista Éxitos España. Ahora queda por ver qué nuevos caminos toma este avance de «el Baifo».