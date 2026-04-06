Escapada al concierto de Rosalía en Lisboa: dónde dormir y comer

Para los españoles afortunados que vayan a alguno de los dos conciertos de Rosalía de la gira 'Lux Tour' en Lisboa, el 8 y el 9 de abril, el premio es doble. No solo podrán disfrutar de una de las mejores artistas internacionales del momento sino que además podrán hacerlo en una de las ciudades con más encanto de Europa. Y todo sin salir de la península y a precios mucho más asequibles que en otras ciudades del continente.

Como en toda ciudad turística, hay que saber elegir bien dónde comer y dónde dormir. Es por eso que hemos preparado una selección de los mejores lugares de la capital lusa para disfrutar de una estancia de diez sin rascarse demasiado el bolsillo.

Una fan maquilla a otra mientras hacen cola para el concierto de Rosalía, en el Movistar Arena, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). La semana pasada arrancó en Lyon el 'Lux Tour', la nueva gira de Rosalía para presentar su cuarto álbum de estudio. La gira, que incluye 42 fechas entre Europa y América, cuenta con ocho fechas en España, cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona. 30 MARZO 2026 Eduardo Parra / Europa Press 30/03/2026. Eduardo Parra;category_code_new; / Eduardo Parra / Europa Press

La artista catalana actuará en el MEO Arena, un recinto situado en el moderno barrio de Parque das Nações, construido para la Expo de 1998 y convertido en la sede de prácticamente todos los grandes eventos de la ciudad. Una buena opción para comer allí es D’Bacalhau, un restaurante especializado en el producto estrella de la cocina portuguesa. La carta ofrece un pequeño menú degustación con varios platos de bacalao —ideal para los más indecisos— y que incluye el delicioso ‘bacalhau à brás’.

Tascas clásicas

Si vas a Lisboa con tiempo, lo ideal es alojarse más cerca del centro. Una buena opción es Graça, un barrio limítrofe con el popular Alfama pero menos machacado por el turismo. Aquí están los mejores miradores de la ciudad y algunas tascas populares con terrazas agradables, entre ellas O Pitéu da Graça y O Satélite. El barrio de Mouraria también es una opción ganadora: aquí tienes los clásicos Zé da Mouraria y O Velho Eurico, donde podrás probar los platos más típicos de la gastronomía portuguesa. No muy lejos está Ramiro, uno de los mejores sitios de la ciudad para comer marisco.

Si buscas algo un poco más sofisticado, entonces tu barrio es Chiado. En esta zona de la ciudad abundan los restaurantes modernos con versiones renovadas de los platos de toda la vida. La Taberna da Rua das Flores es uno de los mejores ejemplos, y también Água pela Barba. Guárdate un hueco para el postre, porque a tiro de piedra tienes la Manteigaria, uno de los mejores sitios para probar los infalibles pasteles de nata portugueses.

Noches de fado

En Lisboa todavía quedan buenos sitios para escuchar fado mientras disfrutas de una cena agradable, aunque cada vez es más difícil encontrar sitios auténticos con público autóctono. A Tasca do Chico es un clásico del Barrio Alto, pero las mejores opciones siguen estando en Alfama: A Baiuca o Fama d’Alfama son algunos ejemplos. A Tasca do Jaime, en Graça, es uno de los pocos sitios de fado que siguen siendo frecuentados por los locales. Y si buscas algo un poco más alternativo, el cercano Tejo Bar es el lugar indicado.

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Por último, no deberías irte de la ciudad sin pasar por Ponto Final, al otro lado del Tajo. La terraza de este restaurante, al borde del río, es una delicia en los días primaverales. Eso sí, asegúrate de ir pronto porque no cogen reservas.