Sinisterra aborda el final de la conquista canaria desde la mirada aborigen

El dramaturgo valenciano José Sanchis Sinisterra relata el final de la conquista canaria desde el prisma aborigen en Bajo el signo de cáncer. Recuerdo de una conquista que el Departamento de Ediciones de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario acaba de publicar como cuarta entrega de su colección Dramaturgias Insulares.

Este drama histórico, escrito hace más de cuarenta años y que permanecía editorialmente inédito, fue adaptado por la Compañía Canaria de Teatro, dirigida por Tony Suárez, y estrenado el 30 de noviembre de 1983 en el Teatro Municipal de Gáldar. El libro se presentará el próximo 23 de abril, a las 19.00 horas, en la Sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás.

La revisión de un texto fundamental

Sinisterra revisa un texto que cuenta con un prólogo del profesor especialista en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada José-Luis García Barrientos, otro del propio Sanchis Sinisterra y un epílogo que firma la actriz Blanca Rodríguez. Asimismo, reúne abundante material fotográfico de escenas del montaje, noticias recogidas en la prensa local y el programa de mano que escribió el catedrático ya fallecido, Francisco Morales Padrón. Del montaje se llevaron a cabo doscientas representaciones por festivales nacionales e internacionales y por casi todo el archipiélago, entre las que cabe recordar, a modo de final de gira, una en la playa de El Confital, con un escenario instalado a pie de la orilla, a la que asistieron más de dos mil espectadores.

Una investigación en el Museo Canario

«Sanchis Sinisterra estuvo haciendo un trabajo de investigación en el Museo Canario sobre las crónicas de la conquista que había recopilado Morales Padrón», recuerda Tony Suárez. «Estuvo casi un mes en la misma época en la que estaba haciendo otra dramaturgia sobre la conquista de América». La obra trata sobre los últimos días de la conquista de Gran Canaria y fue un trabajo bastante intenso porque «estábamos intentando reconstruir las memorias de la conquista con un trabajo casi de recopilación de datos».

Un espectáculo muy impactante

Para Suárez, era «muy visual, un espectáculo más que una obra de teatro, con una puesta en escena muy importante» donde la música jugaba un factor importante. «Nos basamos en la segunda sinfonía de Mahler, la Resurección y con el cuarto movimiento construimos el final». El escenario, por otro lado, estaba formado por unas estructuras muy amplias por las que trepaban los actores. «Era un trabajo corporal muy importante, más pensado en los rituales aborígenes». Sara Guerra como Guayarmina y Blanca Rodríguez como Arminda eran las protagonistas junto a otros actores como Lourdes Rodríguez, Miguel Aíran, Omaida Ortega, Tomas Monsalve, Rafa Morán, Antonio Navarro o Paco Acosta. «Se cuenta la última noche de la conquista, pero, paralelamente, también la de los aborígenes que se habían refugiado en Ansite, antes de entregarse, y recibía la visita de Fernando Guanarteme que coincide con el suicidio de Bentejuí».

El despeque de un proyecto regional

Tony Suárez, que dirigió más de 100 obras de teatro, señala que este título «fue el despegue de un proyecto a nivel regional con gente de Tenerife y Gran Canaria que formábamos una cooperativa que era la Compañía Canaria de Teatro». El director subraya que «estábamos inventando no solo la obra, sino también los espacio, ya que se actuaba en terrenos de lucha, almacenes o plazas, porque nohabían casi teatros en las Islas». Un esfuerzo de mucha gente que rememora con entusiasmo. «Vivíamos en Guía y ensayábamos en Gáldar e íbamos por el barranco en jeep». Por otro lado, en Canarias no existía el ambiente teatral ni la profesionalidad de ahora, «y tuvimos que copiar los estatutos de una cooperativa agrícola, que era lo más parecido a lo que nosotros necesitábamos».

Por su parte, José Sanchis Sinisterra recuerda que «yo acudí a Gran Canaria porque mi hija Elena estaba colaborando con el grupo de teatro. Empecé a escribir ese mismo fin de semana, luego me volví a Barcelona y estuve escribiendo la obra por entregas. Fue muy estimulante». El dramatugo subraya que «todo lo que fue mi relación con América Latina tiene su origen en ese texto y me llevó a escribir obras sobre las poblaciones originarias latinoamericanas que Cátedra ha publicado como mi Trilogía americana».

Crónicas de pueblos indígenas

«Me documenté con las crónicas que hice con los mazahuas de México y los mapuches de Chile y Argentina y otros temas indígenas que aparecen en mi teatro con el choque traumático de esos dos mundos», añade. La clave determinante de la pieza es su estructura metateatral, ya que lo que la obra representa no es, directamente, el cruento final de la conquista castellana de Gran Canaria, sino la representación misma de un grupo de teatro que contiene ocasionalmente la representación teatral de dicho hecho.

«Como en el Nuevo Mundo, la crónica es la historia de un drama. Porque es la historia de la desaparición de un pueblo. Este pueblo no nos ha dejado su versión de la conquista. Nos falta este reverso. Quien cuenta es el vencedor», apuntó Morales Padrón.

Para Blanca Rodríguez «la escritura de Sanchis Sinisterra plantea el espectáculo como una investigación escénica sobre la memoria, más que como una reconstrucción histórica, algo que encajaba con las intenciones de la Compañía Canaria de Teatro