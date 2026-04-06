Suzanne Ciani: «Usamos frecuencias reales transmitidas por las galaxias»

¿Por qué eligió el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para crear esta banda sonora?

Fui invitada por JuanMa [Betancort] a venir a las Islas Canarias para trabajar en este proyecto cinematográfico. Con antelación, me reuní online con el astrofísico John Beckman, del IAC, y me conmovieron profundamente sus descubrimientos sobre comunicaciones en forma de ondas procedentes de galaxias lejanas. Elegí algunos de los tonos recibidos de UGC_1181 y empecé a imaginar una pieza utilizando esas frecuencias. Aproximadamente seis meses después, durante una gira por Europa, viajé a Tenerife para participar en el rodaje y en la grabación en directo de la composición.

¿Qué significa este trabajo para su carrera como compositora?

Creo que fue una oportunidad maravillosa para utilizar mi talento con el fin de llamar la atención sobre la nueva sensación de intimidad y conexión que revelan estos descubrimientos científicos: nuestro cosmos envía comunicaciones y nosotros podemos responder.

¿Cómo definiría el sonido de The Score of the Cosmos?

La base de la composición fueron cuatro tonos de UGC_1181 y un conjunto de tonos de NGC_7901. Esos tonos están presentes de forma constante en la música. Después, añadí sonidos de mi instrumento electrónico modular Buchla 200e, sonidos vocalizados y citas musicales de mis piezas The Velocity of Love y Lay Down Beside Me. Procesé mi voz diciendo «Hello». Todos los sonidos fueron espacializados en formato cuadrafónico mediante el Buchla.

¿Qué le pareció a usted el documental del cineasta JuanMa V. Betancort?

Creo que JuanMa es un cineasta increíble... Ha sabido celebrar estos descubrimientos científicos de una manera humanista, invitando a artistas musicales a responder a ellos.

¿Se puede decir que todos los cuerpos celestes del cosmos se mueven como una orquesta?

Sin duda, los cuerpos celestes se mueven en un espacio colectivo, interactuando según principios comunes. Resulta fascinante que esos tonos, al estar por debajo de nuestro umbral de audición, al ser transpuestos al rango audible adquieren una presencia sonora elegante. Es fácil imaginar que la densidad de todos esos sonidos equivale a la multiplicidad de sonidos que produce una orquesta.

¿Qué son esos patrones de resonancia que se repiten en todo el universo?

Las formas de onda, según mi comprensión, son ondas sinusoidales de muy baja frecuencia, los tonos más puros que conocemos. El análisis de Fourier demostró que, en realidad, todos los sonidos que percibimos pueden descomponerse en componentes de ondas sinusoidales puras, por lo que la onda sinusoidal es el portador fundamental de todo sonido.

Muchos músicos han intentado llevar la galaxia a la música, desde Tangerine Dream hasta Jean-Michel Jarre. ¿Qué diferencia su trabajo del de estos artistas?

La belleza de este proyecto es que pudimos utilizar frecuencias reales transmitidas por las galaxias.

¿Ser pionera en la música electrónica le ha dado ventaja para comprender los conceptos científicos que le explicaron los expertos durante su investigación?

Sí, sin duda. Como música electrónica, pienso el sonido en sus componentes, cada parámetro de manera individual: frecuencia, amplitud, armónicos, ritmo, posición en el espacio, etc. Es una forma de conciencia y de aproximación fundamental. El análisis de Fourier, por ejemplo, me resulta familiar.

¿Cómo se repartió el trabajo entre usted y los otros músicos que colaboraron?

Creo que todos contribuimos de forma independiente con nuestra propia propuesta musical. Compartí escenario con otra intérprete, Paloma Peñarrubia y, además, asumí un papel adicional filmando en el observatorio junto a John Beckman y aportando la narración para la película.

Como pionera del género, ¿cuál es su opinión sobre la música electrónica actual?

Creo que estamos viviendo un renacimiento del interés por los instrumentos modulares analógicos, con jóvenes de todo el mundo entusiasmados por crear música, en su mayoría con módulos Eurorack. No priorizan el uso de un teclado tradicional y disfrutan del poder de utilizar voltajes de control de múltiples tipos para generar expresión musical. Aunque me gustaría que existieran más módulos con control espacial.