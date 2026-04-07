La música de Falla y Lorca llega al Parlamento Europeo con sello canario

La música popular española cruzará fronteras el próximo 14 de abril con la llegada del espectáculo ‘¡Anda, jaleo!’ al Parlamento Europeo, en Bruselas. Se trata de un concierto que rinde tributo a dos figuras clave de la cultura española: Federico García Lorca y Manuel de Falla.

La propuesta está impulsada por dos artistas canarios, la soprano Magdalena Padilla y el pianista Sergio Alonso, quienes trasladarán al público europeo un repertorio profundamente ligado al folclore y la tradición musical española.

Un viaje musical por las raíces populares

El concierto plantea un recorrido sonoro que conecta la música tradicional con la creación artística de ambos autores. Lorca, ampliamente reconocido por su obra literaria, también desempeñó un papel relevante en la recuperación y difusión de canciones populares españolas, muchas de ellas reinterpretadas y adaptadas por él mismo.

Por su parte, Manuel de Falla integró en su obra elementos del folclore, creando composiciones que combinan la música clásica con las raíces populares. Esta conexión entre ambos artistas constituye el eje central del espectáculo, que busca acercar al público europeo la riqueza cultural de España.

El repertorio incluye piezas como ‘Anda, jaleo’, ‘Los cuatro muleros’, ‘Las tres hojas’ o ‘El café de Chinitas’, junto a composiciones de Falla como ‘El Paño Moruno’ o ‘Nana’, entre otras. Todas ellas forman parte del legado musical que ambos autores ayudaron a preservar y difundir.

El contexto histórico que inspira el espectáculo

El proyecto se inspira en el viaje que Lorca y Falla realizaron por la Andalucía rural a comienzos del siglo XX, una experiencia clave para la recopilación de música tradicional. Durante ese periodo, ambos artistas profundizaron en el estudio del folclore, impulsando iniciativas como el primer concurso de cante jondo y colaborando en obras emblemáticas.

Además, Lorca participó en la recopilación, armonización y grabación de canciones populares junto a la bailaora conocida como La Argentinita, contribuyendo a preservar este patrimonio cultural.

Este año, el concierto adquiere un significado especial al coincidir con el 150 aniversario del nacimiento de Falla y el 80 aniversario de su fallecimiento, dos efemérides que refuerzan el valor conmemorativo del evento.

Cultura española en las instituciones europeas

La actuación en Bruselas no solo destaca por su contenido artístico, sino también por su simbolismo. Llevar este repertorio al Parlamento Europeo supone una oportunidad para poner en valor la tradición musical española en un espacio de relevancia institucional.

El concierto ha sido posible gracias a la intermediación del eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar, quien ha facilitado la llegada de esta propuesta cultural a la capital belga.

Asimismo, el evento conecta con la memoria histórica de los españoles que se establecieron en Bruselas tras la Guerra Civil, lo que añade una dimensión social y cultural al espectáculo.