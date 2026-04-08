El 12º Monopol Music enciende sus proyecciones con Nick Cave

El Monopol Music Festival (MMF) celebra la puesta de largo de su 12ª edición con la banda sonora de The Birthday Party, la electrizante y radical banda australiana en activo entre 1977 y 1983, encabezada por Nick Cave. Y de la mano de un joven Nick Cave el festival cruza el Guiniguada con la primera de las citas en pantalla grande que propone esta edición: la proyección de Mutiny in Heaven (Australia, 2023), dirigida por Ian White, hoy, miércoles, a las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada.

A través de entrevistas exclusivas, material de archivo raro e inédito, material gráfico original, temas inéditos, imágenes de estudio, animación y contenido multimedia, la película revive el ascenso meteórico y la implosión de The Birthday Party e invita al público a sumergirse en la historia de una de las formaciones más radicales e influyentes del post punk, que convirtió el exceso en arte.

The Birthday Party se formó en la ciudad Melbourne en 1977 que tuvo su germen en The Boys Next Door, con Nick Cave como vocalista junto a Rowland S. Howard, Tracy Pew, Phill Calvert y Mick Harvey. Convertida en una de las bandas post punk más aclamadas del país el grupo decidió trasladarse a Londres, donde les esperaba una realidad totalmente diferente. «En Londres, lo que fuera que estuviera pasando con el punk había terminado, y odiábamos, odiábamos de verdad lo que estábamos escuchando, y odiábamos el lugar y odiábamos el tiempo y odiábamos el hecho de que no teníamos dinero», explica Nick Cave. Despreciados por la prensa musical británica e incapaces de conseguir más que un puñado de conciertos, la suerte de la banda se derrumbó. Sus espectáculos se parecían más a performances de arte autodestructivo que a conciertos al uso.

Años de furia sonora que se materializaron en discos como Hee Haw (1979), The Birthday Party (1980), Prayers on Fire (1981) y Junkyard (1982), o los EPs Bad Seed y Mutiny (1983). Tras la disolución de The Birthday Party, Nick Cave y Mick Harvey abonaron el camino para Nick Cave & The Bad Seeds. Una relación que se mantuvo durante 25 años, incontables grabaciones y giras, hasta 2009 en que Harvey abandonó los Bad Seeds.

La cartelera del MMF 2026

Si el post punk de The Birthday Party protagoniza hoy la jornada inaugural de proyecciones del MMF, tras el previo celebrado en la Plaza de Santa con el pase del documental La salsa vive (Colombia, 2025), de Juan Carvajal, la cartelera del festival presenta esta edición un mosaico de producciones que se alongan a un puñado de músicas y realidades.

Destaca la proyección de Queer as Punk, una ventana al sudeste asiático, donde ser queer puede significar vivir en los márgenes, el punk emerge como refugio, grito y hogar; el estreno en salas en la capital grancanaria de Serás Farruquito, el relato de una de las grandes dinastías gitanas del flamenco, además de Flores para Antonio, que reconstruye la vida y el pulso creativo del artista; y dos producciones canarias: el estreno en Gran Canaria de La partitura del cosmos, de Juanma Villar Betancort, la cinta que documenta un hito en la cultura científica: el viaje de la pionera de la música electrónica Suzanne Ciani al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); y la pieza Punk Rock en Gran Canaria. Supervivencia y combate, de José María de Paíz, realizador que ha estrenado todas sus producciones audiovisuales en el Monopol Music Festival.

Con todo, el MMF estrena este año dos nuevas sedes en la ciudad: el Teatro Cuyás y el Teatro Guiniguada. En el Guiniguada se proyectan los documentales Queer as Punk, a las 18.30 horas; seguido de Flores para Antonio, a las 20.30 horas; y Serás Farruquito y Mariem, el sábado 10, a las 18.00 horas.

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Y en la sala Josefina de la Torre, del Teatro Cuyás, el documental Punk rock en Gran Canaria, el viernes 10 de abril, a las 18.00 horas, con la presencia del director José Mª de Paíz y la cantante Ana Curra (Parálisis Permanente, Seres Vacíos), que participará en un posterior debate; y La partitura del cosmos, el domingo 12 de abril, a las 16.30 horas.