'Nika, el calderón tropical' llega al Museo Elder de Gran Canaria tras un exitoso estreno en Tenerife.

Después de su estreno oficial en Tenerife, donde se registró un lleno absoluto y un éxito rotundo, el documental canario 'Nika, el calderón tropical' llega al Museo Elder en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 10 de abril, en un único y último pase dirigido al público que ya augura un nuevo aforo completo en la sala.

El documental canario, ya reconocido en 27 certámenes internacionales y premiado con la Barandilla de Oro del CimaSub en España, continúa su objetivo de concienciar sobre la sobreexplotación y la gestión insostenible de los ecosistemas de las islas.

Tras haber sido imagen del cartel en la gira continental del International Ocean Film Tour y finalista en los Premios Fugaz organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), el cortometraje se presenta ahora en Gran Canaria con su mensaje de cambio y su objetivo de concienciar sobre el desarrollo sostenible real y la convivencia con la naturaleza.

Dirigido por José Hernández y codirigido por Felipe Ravina Olivares, el documental de la productora canaria MINSK y distribuido por Kinema Producciones, acerca la historia de Nika, un calderón tropical de la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca en Tenerife, y su relación con Ravina. La pieza refleja los riesgos a los que se enfrenta esta especie emblemática debido a la sobreexplotación de las islas y la presión humana sobre su hábitat natural.

El documental cuenta también con la participación de Mirna Piñero Mesa, presidenta del colectivo "Calderones de Canarias", y Sergio Hernández Herrera, guía de avistamiento de cetáceos del Bonadea II, mostrando la dura realidad del deterioro de los ecosistemas canarios por la mala gestión de las administraciones públicas.

Estreno oficial en Las Palmas de Gran Canaria

La única y última cita en Gran Canaria será en el Museo Elder el 10 de abril a las 19:00 horas y se contará con una foro muy limitado. Las entradas ya están a la venta en la web oficial: https://www.nikaelcalderontropical.com

El proyecto de NIKA, ya ha hecho efectiva parte de la taquilla en forma de donación de 3.000 euros a la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN), que comparte el compromiso en la protección del patrimonio natural y cultural de Canarias y en la promoción del uso sostenible de los recursos.

"Un documental que cala y crea conciencia"

José Hernández, codirector del cortometraje, cree que 'Nika, el calderón tropical' tiene el poder de calar profundamente en el corazón del espectador y crear conciencia, mostrando una realidad que afecta a las personas, al ecosistema y al presente y futuro de Canarias.

Por su parte, Felipe Ravina celebra la respuesta del público y los reconocimientos internacionales. "Volver a recibir premios, ser cabeza de cartel del International Ocean Film Tour y ver la respuesta de la gente en Canarias y fuera de ella, hace que todo el trabajo sea aún más especial".

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El estreno en Gran Canaria promete ser otro hito en la difusión de un mensaje que busca la conciencia ambiental y el cuidado del archipiélago.