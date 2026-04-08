Las compañías Skydance, Blur Studio y Framestore se unen a Animayo

Tres compañías de referencia internacional como Skydance Animation, Blur Studio, o Framestore se incorporan «por primera vez» a la programación del 21 Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos visuales y Videojuegos, Animayo, que se celebrará entre el 6 y 9 de mayo en el Cicca, el Teatro Guiniguada, y el Real de Triana, como nueva ubicación de este año, de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo aseguró su director, Damián Perea, durante una presentación que tuvo lugar ayer en el patio del Cabildo de Gran Canaria.

Certamen con un nivel ascendente

La inclusión de estos tres estudios, con la presencia de sus creadores y obras más relevantes del momento, es un ejemplo del nivel ascendente de este certamen al que también acuden Pixar, Disney, Warner Bros, Dream Works o Platige Image, con un total de 40 invitados y 60 títulos a proyectar en la élite global del sector. «Este año, además, ocho directores han elegido Animayo para estrenar sus respectivos cortos», añadió Perea, en esta experiencia amplia a modo de festival que integra aprendizaje, networking y exhibición de cortos en el centro de la ciudad.

Perea hizo estas declaraciones en una presentación a la que también acudieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el concejal de Gobierno del Área de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez Ollero, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello Mes, y el director general de La Caja de Canarias, Fernando Fernández.

Las secciones oficiales

El festival proyectará seis Secciones Oficiales a Concurso, a través de una selección de cortometrajes resultante de una competición anual de más de 2.000 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual. Se trata de cortos provenientes de España, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina o Reino Unido que darán lugar al Palmarés Oficial tras las deliberaciones del Jurado.

También habrá estrenos y contenidos exclusivos vinculados a la presencia directa de talento internacional. Entre ellos, destaca las proyecciones especiales de Little Amélie, presentada por su codirectora Maïlys Vallade; El Piano presentado por su directora Avery Kroll y Cap al Cel, presentado por el director Nicolás Solé y el productor Rubén Seca. A ellos se suman el director de arte de El gigante de hierro, Alan Bodner, y Brooke Kessling, ligado a producciones como Piratas de El Caribe como «algunas de las presencias más interesantes por su prestigio internacional».

La formación en el sector de la animación

La formación en el sector de la animación sigue siendo uno de los elementos nucleares del festival. Por eso mismo habrá procesos de reclutamiento, revisiones de porfolios y encuentros con empresas a través de sesiones Business Animation Network «donde los participantes pueden interactuar directamente con estudios, acceder a procesos de selección y establecer relaciones que pueden marcar su futuro profesional», dijo Perea.

Diferentes expertos, artistas y creadores de estudios, productoras y escuelas nacionales e internacionales transmitirán sus conocimientos a través de diferentes masterclasses presenciales sobre animación, dirección, producción, diseño de personajes, VFX, guion o storyboard, entre otros.

Talleres para el aprendizaje de habilidades

A ello hay que sumar talleres enfocados hacia el aprendizaje práctico de habilidades y capacidades en áreas artísticas, aparte de ponencias formativas, charlas, debates o stands para captar nuevo talento. Todos dirigido por expertos como Andrew Gordon, referente de Pixar Animation Studios con participación en producciones como Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille o Toy Story; Monica Singh Haley, vinculada a producciones como Love, Death & Robots o Sonic 3; o Silje Falck Pedersen, con experiencia en Disney, Amazon Studios o Skydance.

Aún así, el director indicó que en las semanas previas al certamen dará a conocer varias estrellas que también asistirán a Animayo, cuya programación se completará con una exposición que también anunciará más adelante. Perea incidió en la repercusión que ha tenido este festival en la industria audiovisual de las islas, ya que en estos años se han instalado en Canarias 28 empresas de animación y también su labor formativa para impulsar el talento. Por eso mismo, es esta 21 edición habrá una dotación de 600.000 euros en becas para que los jóvenes puedan formarse en universidades.

Formato online hasta septiembre

Animayo ampliará su programación en formato online hasta septiembre y se extenderá al resto del archipiélago con un formato adaptado. El festival vuelve a acoger Decide tu Futuro para descubrir las profesiones de los nuevos creadores. De este modo, El Real de Triana en la calle Remedios 8, acogerá una serie de ponencias con las que adentrarse en las carreras más artísticas y tecnológicas, con la participación de universidades y escuelas nacionales.

Por otro lado, también habrá eventos para los más pequeños , ya que, según Perea, «este es un Festival que enseña a ver, a hacer y a tener una mente crítica, en el que intentamos formar desde pequeñitos a ese futuro público entre el que, sin duda, se encuentran los talentos del mañana». De este modo, se volverá a celebrar la Sección Oficial a Concurso Mi Primer Festival en el Teatro Guiniguada, dirigido a niños y niñas a partir de los 5 años, así como a jóvenes y adultos que podrán votar al mejor cortometraje de animación.

Finalmente, la obra ganadora del Concurso Internacional de Carteles Animayo 2026 ha sido Out the Window, un dibujo digital a color creado por la ilustradora española de San Fernando de Cádiz Estrella Vázquez Cabrera. Este año, en el concurso internacional de carteles, se recibieron 848 obras de artistas de hasta 68 países.