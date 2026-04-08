'Tootsie', la comedia musical estilo 'Friends' que aterriza en el Teatro Cuyás

«Es una comedia al estilo sitcom, porque muchas veces parece que estás viendo Friends». Con esta frase definió el espectáculo Tootsie, la comedia musical, su director, Bernabé Rico, un día antes de su estreno en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

La producción, basada en la película homónima de 1982, hace escala en la capital grancanaria del 9 al 19 de abril con funciones de jueves a domingo. Dos semanas durante las que el público canario podrá acercarse a esta «apuesta potente», en palabras del director insular de Cultura del Cabildo grancanario, Serafín Sánchez, que también destacó que se trata de una adaptación con música en directo que, más allá del enredo, «desarrolla una serie de temáticas que hablan de los límites que pone la sociedad» y que invitan a «ponernos cara a un espejo y vernos reflejados en algunos de esos personajes».

Aunque se trata de un musical, «sobre todo es una comedia», tal y como expresó Rico. Un espectáculo que se acerca más al ritmo y la inmediatez de las series televisivas que a la «elegancia» más contenida del filme original. Así, la comedia adquiere sobre las tablas un tono «más disparatado», según Rico, que conecta de forma directa con el público.

«Desde Broadway»

Prueba de ello es que, durante la gira, han sido las carcajadas las que han marcado el pulso de las funciones: «Los actores tienen que parar porque el público no deja de reír», afirmó el director, que recordó la anécdota de un espectador que, tras uno de los pases, se acercó para confesarle que hacía años que no se reía tanto. «Es algo único, un espectáculo que viene directo desde Broadway», añadió.

Con libreto de Robert Horn, música y letras de David Yazbek y dirección musical de Julio Awad, la propuesta -ganadora de dos premios Tony- traslada al escenario la historia de Michael Dorsey, un actor sin éxito que decide disfrazarse de mujer para lograr el estrellato.

Un punto de partida que, en palabras del propio Rico, se ha revisado desde una mirada contemporánea, pero manteniendo con mucha fidelidad la trama original: «Los que ya conocen la historia quiero que sepan que se van a encontrar con todo aquello que recuerdan de la película, pero se le ha dado un giro y se ha actualizado respecto a lo que significa que un hombre se vista de mujer para conseguir un trabajo. Se le ha dado una perspectiva de lo importante que es no simplemente entender a la mujer desde fuera, sino vivir lo que es ser una mujer», apuntó.

Michael se transforma así en Dorothy Michaels, una identidad que lo enfrenta a una realidad que hasta entonces solo observaba desde fuera, que lo pone cara a cara con su vanidad y su necesidad constante de sentirse valorado. El personaje se mueve de esta forma en una cadena de decisiones que, tal y como señaló el actor Nico Baumgartner, «si no estuviéramos en una comedia, podríamos juzgar fácilmente», pero que aquí construyen «una espiral» de la que nacen tanto el humor como la reflexión.

«Es una comedia muy fresca y accesible, en la que el público está conectado constantemente», explicó Baumgartner, que subrayó que, más allá de las risas, «la obra tiene corazón y habla de cosas importantes y cercanas». Una idea que conecta con ese «espejo» al que aludía Sánchez y que atraviesa toda la propuesta: la posibilidad de reconocerse en escena, incluso en medio del enredo.

El montaje cuenta con un elenco encabezado por Iván Labanda y el propio Baumgartner, junto a intérpretes como Mónica Solaun, Berta Butinyà, Armando Pita, José Luis Mosquera, Elsa Álvaro, Héctor Vázquez o el canario Raúl Maro, que en uno de los personajes que interpreta ha decidido conservar su acento y no neutralizar para mantener presente sobre las tablas la identidad isleña.

Para el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, «es un lujo poder contar con esta producción», que además permite acercar al público canario un musical de gran formato en gira nacional.

Oferta especial

La propuesta, con una duración de 145 minutos, se representará en distintas sesiones de tarde y noche hasta el 19 de abril, en una parada limitada dentro de su recorrido por varias ciudades españolas. Con motivo del estreno, además, se ha lanzado una oferta especial de última hora con un 2x1 en las entradas para la función de este jueves 9 abril.

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Después de terminar sus pases en la capital grancanaria, Tootsie, la comedia musical, recalará en Sevilla, Valladolid, Málaga y Jerez de la Frontera.