Belén A. Doreste (Lajalada) descubre su nuevo repertorio sonoro en el Teatro Guiniguada a dúo con Leo Segovia

Los universos sonoros de Lajalada y Pumuky, dos de las bandas más hipnóticas y relevantes con proyección nacional en Canarias, colindan esta viernes 10 de abril en el Teatro Guiniguada bajo el ala del Monopol Music Festival (MMF). Este doble concierto, que promete una levitación de tres horas por sus paisajes y atmósferas inmersivas, inaugura la programación musical del festival capitalino, que continúa a lo largo del fin de semana con distintas actuaciones en el Parque Santa Catalina, la sala Alboroto y el citado teatro de Vegueta.

Después de la publicación del álbum DMÑNNS (demañananosé) (2021) y numerosas colaboraciones en diversos proyectos de distinta índole, sobre todo, vinculados a la reformulación del folclore isleño, la cantante, compositora e instrumentista grancanaria Belén A. Doreste regresa a los escenarios con un nuevo repertorio propio que transita sus constelaciones electrónicas envolventes, con el embrujo de su voz como aguja de un tejido sonora que arropa un juego de visuales, y que presenta a dúo con el músico Leo Segovia, su primer tándem musical.

Retomar la voz propia

«Después de todo este tiempo tan involucrada en otros muchos proyectos, para mí lo importante de este concierto es que retomo un poco la voz propia», explica la artista. «Pero hay otro aspecto muy importante de este concierto, que es el hecho de volver a tocar con Leo», subraya.

«Tocar un determinado repertorio siempre es importante, pero con quién lo tocas también es importante. Para mí, todas las personas que han acompañado la veredita musical de Lajalada son fundamentales e imprescindibles pero, en el caso concreto de Leo, él también fue fundamental en otra etapa de mi vida con mi primer proyecto musical, Bel Bee Bee, el más íntimo, naíf e ingenuo por ser el de mis comienzos, así que volver a encontrarnos se ha dado de una manera muy natural y espontánea, y yo no sabía lo lindo e importante que sería volver a hacer música con alguien que estuvo en esas primeras etapas».

En cuanto al repertorio que descubren en primicia y en directo, con Belén en la voz y las percusiones acústicas y electrónicas, junto a Leo a la guitarra y los coros, la artista lo describe como «un repertorio que yo considero más maduro». «Pero a su vez, volver a tocar con Leo le aporta esa frescura y calidez que a mí me regresa un poquito a aquella manera orgánica e íntima de hacer música».

«A lo largo de toda mi carrera juego con fuego y me bato y me debato en ese forcejeo o equilibrio entre la música que más me llena, que es la que realmente no tiene nada, la más pura, la que está vacía de elementos, y por otro lado, la curiosidad que me despierta todo el universo de las texturas, sonoridades y posibilidades que aporta la electrónica», explica. «Entonces, llevo tiempo, y seguiré tiempo, en la búsqueda de esa manera de componer más pura y sencilla, junto con la versatilidad y diversidad que aporta la electrónica. Y siento que, al volver a tocar con Leo, me acerco un poco más a esta meta».

Con todo, la artista tiene muy presente que «el motivo por el que nació Lajalada fue precisamente para ser un patio de recreo absoluto, donde poder experimentar con lo sonoro y lo emocional con plena libertad musical». «En ese sentido, después de la vorágine de estar con tantos distintos, aunque siempre al servicio de la música y el arte, siento que aún me va a llevar tiempo terminar de cerrar este nuevo concepto alrededor del cual estoy trabajando, tanto en temática como en las letras y sonoridad musical, pero en este concierto, por suerte, voy a poder presentar un poco lo nuevo que estoy creando».

La banda Pumuky. / Zhana Yordanova

Lo efímero en su tierra

Tras esta prometedora puesta de largo, Pumuky, una de las mejores bandas del panorama indie nacional, juega por fin en casa. Después de una selecta gira por distintas salas del país, que incluyó una parada en el Hero Fest de El Hierro y otra en La Laguna, en Tenerife, la formación que lidera Jaír Ramírez junto a Noé Ramírez, Mariano Gracia y Albert Morales presenta en la isla su maravilloso quinto disco No sueltes lo efímero (Keroxen, 2025), que encabezó los principales rankings nacionales de los mejores discos del año pasado, según la crítica especializada.

El propio Jaír declaró durante la presentación de la programación del MMF que «teníamos esa espinita clavada de no haber conseguido presentar el disco en nuestra casa, en Gran Canaria, así que damos las gracias a este festival por hacerlo posible».

Distinguido de forma unánime como el mejor álbum de Pumuky hasta la fecha, No sueltes lo efímero transita el espectro del shoegaze, el dreampop y el postrock, con las atmósferas envolventes y letras introspectivas que conforman la identidad de esta banda referente. «Hemos grabado el disco que habíamos soñado», afirmó Jaír en su lanzamiento. Es hora de levitar.