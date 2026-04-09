Gabriel Álvarez, tenor: «Todavía hay un punto clasista bastante grande en la ópera»

¿Qué se va a encontrar el público en este recital, Silbos de la Lírica?

Es un repertorio muy variado. Vamos a empezar con una primera parte de ópera, cantando arias de las más famosas y conocidas: Mozart, Donizetti, Marcenet, Verdi. Después seguirá Nauzet [Mederos], con una parte sola de piano. Creo que también es importante mostrarlo a él. El recital es de los dos. Terminaremos con una parte de zarzuela. Y hay algo nuevo que voy a añadir, una parte de canciones canarias.

¿Por qué este título?

Al principio iba a ponerle Silbos de la tierra, pero al final decidí cambiarlo porque no voy a cantar canciones canarias todo el rato. Voy a cantar una obra de Néstor Álamo, con arreglo de Manuel Bonino, otra de Antonio González Santa María, y termino también con Néstor Álamo. Va a ser muy bonito. Es un recital para pasar un ratito agradable y desconectar un poco de la vida.

¿Actuar en casa, en Telde, le impone más, o le hace sentirse más tranquilo, más libre?

Las dos cosas. Estoy relajado, pero a lo mismo tiempo impone también. Porque es cantar en casa con lo que conlleva. Seguramente va a ir gente a verme que se espere algo de mí. Es esa presión que vivimos muchas veces los músicos y los cantantes, que siempre esperan algo de ti. Tengo la doble presión de cantar en casa y de tener que dar lo mejor de mí. Que lo daré.

Creció en Jinámar, ¿cómo se construye un tenor desde ahí?

Yo nunca he concebido Jinámar como un sitio peligroso. La juventud y la adolescencia la pasé allí y tengo recuerdos muy guays. Empecé ahí. Pasé de estar en el coro del instituto, en el recreo, al coro infantil de la Orquesta Filarmónica. Ahí empezó mi andadura. No como solista, como corista. Estuve muchos años de corista.

¿En qué momento sintió que cantar ya no era un hobby y que quería convertirlo en su vida?

Esa transición sí la pasé, pero cuando empecé a tener mis primeros contratos profesionales y empecé a hacer mis pinitos a nivel laboral. Ahí ya dije: 'esto ya un hobby no es, porque ya estoy trabajando de ello'. Llevo más o menos ocho añitos dedicándome a esto plenamente y viviendo de esto. Es mucho decir, porque he tenido épocas en las que no ha podido ser así. Tampoco es fácil. La gente se piensa que vivir de esto es muy fácil, pero hay muchos momentos en los que no se puede. La vida de la artista no va a ser siempre de altos vuelos.

Cuando estuvo en el Santa Catalina Classics, dijo que para usted cantar no es solo abrir la boca, ¿qué hay detrás de una voz lírica que el público no ve?

Hay mucha preparación. Hay muchas horas de estudio con profesor. Hay mucho gasto, porque al final tienes que invertir mucho. Ya no solo en el profe de canto: tienes que invertir en repertorista, en viajes, en irte fuera a clases magistrales, en ir a concursos. Todo eso son gastos e inversiones que hacemos nosotros. Hay que estar preparado. Es una carrera de fondo en la que tienes que estar constantemente estudiando. En esta profesión, no se para nunca de estudiar. Ahora estoy preparando un rol, la ópera de Las Palmas en mayo, voy a debutar en un teatro importante de España este año, que todavía no puedo decir... Es seguir luchando y seguir estudiando, seguir formándome diariamente con mi profesor. Yo sigo dando clases de canto. Esto es un no parar.

¿Qué es lo más complejo de su profesión?

Es más lo psicológico. Juega mucho la mente en esta carrera. Porque hay momentos en los que vas a tener mucho trabajo y otros en los que no vas a tener nada. Tienes que gestionar tanto los momentos en los que tienes trabajo, como los momentos en los que no. Es lo más difíci. De hecho, yo todavía sigo aprendiendo a gestionar. No es fácil a nivel psicológico. A nivel oportunidades, yo siempre invito a que apoyemos al producto local. Es importante apoyar a los artistas de aquí, para que por lo menos se justifique eso de la Capital Europea de la Cultura en 2031. Somos muchos artistas de la tierra en general, no solo en el canto, sino en todos los ámbitos, y hay que apoyar el producto de aquí. Creo que hay muchísimo nivel en las Islas. Se me vienen a la mente Fernando Campero, Tania Lorenzo, Airam Hernández, Jorge de León, Yolanda Auyanet, Pancho Corujo, Nancy Fabiola Herrera. Y ellos son gente ya de la élite.

¿Cree que en Canarias hay espacios reales y posibilidades para desarrollar una carrera lírica?

Creo que no. El dicho este de nadie es profeta en su tierra, es real. Pero yo tengo suerte. Trabajo mucho aquí y se me dan muchas oportunidades. Pero si tienes ambición y quieres aspirar a algo más, aquí quizá no sé si te dan ese empujoncito para poder ambicionar algo más allá de lo que haces. Falta que confíen en nosotros. Somos igual de profesionales que los que vienen de fuera, tenemos los mismos estudios, tenemos la misma capacidad, tenemos la misma preparación. Confíen en nosotros.

Cuando pide esta confianza, ¿se dirige a las instituciones?

Sí y a todo. Tenemos esa cosa de la insularidad que a veces no nos deja avanzar a los artistas. Parece que por ser canario, por ser de aquí, eres menos. Es una sensación un poco rara, pero no la tengo solo yo, la tienen muchos compis con los que hablo de esto a diario.

Hablando de los públicos, ¿cómo ve, a día de hoy, esa relación del público joven con la ópera?

Como artista, cada vez veo a gente más joven yendo a la ópera. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad en ese sentido de decir: 'oye, hay que hacer la ópera menos elitista, menos clasista'. Todavía hay un punto clasista bastante grande en la ópera. Creo que somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos que quitar eso y naturalizar todo. Hacer ver que no somos gente extraterrestre, que hacemos lo mismo, que nos vamos de fiesta, que nos vamos con amigos. Te hablo de mí, yo soy una persona súper normal.

Hace poco, el actor Timothée Chalamet creó polémica diciendo que a nadie le preocupa la ópera o el ballet. ¿Usted qué opina?

Eso es porque o no ha ido en su vida a ver un espectáculo de ópera o de ballet o, básicamente, su nivel de cultura no es tan alto. Da a entender que ser actor no significa que tenga un montón de cultura. Decir esas palabras significa que su nivel de cultura está bastante por debajo de lo que se supone que tiene que estar. No midió sus palabras. Los teatros salieron ahí a defender y me pareció súper bien. La ópera no es para nada aburrida, tampoco lo es el ballet. Es muy bonito el poder llegar ahí y escuchar a la orquesta. Se sienten muchísimas cosas dentro del cuerpo.

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¿Qué otras reivindicaciones hace usted desde su posición de tenor?

En resumen, yo creo que hay que apoyar el producto local. Por favor. Por eso lucho muchísimo. Yo tengo suerte de que a mí se me ha apoyado y se me han abierto muchas puertas, pero tenemos que apoyarnos entre todos. Y que no tengan miedo de apoyar a los artistas de aquí, que somos igual de profesionales y que sacamos el trabajo igualmente. También quiero poner el foco en el rollo de los estigmas que hay ahora mismo a nivel físico, en el mundo de la lírica y en general en todo el mundo. Que por ser más gordito o por no cumplir un canon de belleza específico, estricto, muchas veces no te contratan en algunos sitios. Es triste el que te limiten a un físico y no a tu talento. En la ópera de Las Palmas jamás me han dicho absolutamente nada sobre mi físico. Ni en Tenerife. Pero creo que, en general, en el arte, se está estigmatizando mucho el tema de los cuerpos y de que tienes que tener un cuerpo específico para ciertas cosas. Vivimos ahora mismo en el mundo de la superficialidad y eso también tiene que cambiar.