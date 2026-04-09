Oliver Laxe, Alberto Rodríguez, Albert Serra, Javier Cámara, Laia Costa y Asier Etxeandia, protagonistas de las Jornadas del Oficio en el Festival de Cine de Las Palmas

El 25.º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria acoge las 6.as Jornadas del Oficio Cinematográfico los próximos 23 y 24 de abril en tres citas abiertas al público que tendrán lugar en el Auditorio Alfredo Kraus. Oliver Laxe, Alberto Rodríguez, Albert Serra, Javier Cámara, Laia Costa y Asier Etxeandia conversarán con el periodista Carlos del Amor sobre cuestiones relacionadas con la autoría, la industria y la interpretación.

La asistencia será gratuita, aunque sujeta a la retirada de invitaciones que estarán disponibles en próximas fechas en los canales habituales del Auditorio Alfredo Kraus.

En 2026, las jornadas que produce el sello 18 Chulos amplían el formato a tres encuentros con relevantes nombres del panorama cinematográfico español.

Los directores Oliver Laxe, Alberto Rodríguez y Albert Serra; y los actores Javier Cámara, Laia Costa y Asier Etxeandia compartirán experiencias en tres mesas redondas que estarán moderadas por Carlos del Amor, referente del periodismo cultural, subdirector del área de cultura en los informativos de TVE y ganador de un Premio Ondas, que vuelve a ponerse al frente de los encuentros.

La primera cita tendrá lugar el 23 de abril, a las 17:00 horas, en una conversación con el ganador de cinco Goyas por Sirat, Oliver Laxe, uno de los directores españoles con mayor reconocimiento internacional del momento, su último trabajo, además, le valió dos nominaciones a los premios Oscar, así como al Bafta o al Globo de Oro, y el premio del Jurado de la Sección Oficial de Cannes. Y es que su presencia en el festival francés siempre ha ido acompañada de premios: Fipresci por Todos vosotros sois capitanes, Premio de la Semana de la Crítica por Mimosas, Premio del Jurado de Un Certain Regard por O que Arde y el citado Premio del Jurado por Sirat.

Javier Cámara, Laia Costa y Asier Etxeandia

A las 13:00 horas del viernes 24 de abril, las Jornadas estarán dedicadas a la interpretación. Javier Cámara, Laia Costa y Asier Etxeandia, tres grandes intérpretes con perfiles muy distintos conversarán con Carlos del Amor sobre el oficio actoral, sus herramientas y las distintas formas de situarse ante la cámara, en un momento de transformación del audiovisual.

La sexta edición de esta convocatoria impulsa el reencuentro de Javier Cámara con el Festival, después de haber sido integrante de su Jurado Oficial hace una década. El ganador de dos Premios Goya (Vivir es fácil con los ojos cerrados y Truman) y del premio de la Academia del Cine Europeo, es uno de los actores más sólidos y reconocidos del cine español. Posee una sólida trayectoria internacional que abarca cine, televisión y teatro. Ha trabajado con grandes directores como Pedro Almodóvar (Hable con ella, Los amantes pasajeros, Dolor y Gloria) o Paolo Sorrentino (The Young Pope) y ha sido protagonista también de series míticas del imaginario popular, desde 7 vidas a Narcos, Rapa o Yacarta, combinando prestigio crítico y gran popularidad.

Versátil y polifacética, Laia Costa ha forjado una carrera impecable que la conecta con el cine independiente. La proyección internacional de la intérprete que ha desarrollado su carrera entre Europa y Estados Unidos quedó rubricada en 2015 con su aparición en el thriller Victoria del director alemán Sebastian Schipper, film que la convirtió en la primera actriz extranjera en ganar el máximo galardón de los Premios del Cine Alemán, el Lola. Después, con Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, llegó el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista, también la Biznaga de Plata de Málaga, el Platino, el Feroz y el Forqué, siempre asociados a la mejor interpretación femenina. Reconocimientos a una carrera marcada por la exigencia y la diversidad de registros.

Asier Etxeandia

Por último, la mesa sobre interpretación contará con Asier Etxeandia, actor de fuerte presencia escénica y amplio recorrido en cine, televisión y teatro. El riesgo y la intensidad interpretativa han marcado una filmografía que ha transitado con naturalidad entre proyectos de autores como Pedro Almodóvar (Dolor y Gloria) y Paula Ortiz (La Novia) y propuestas más populares. El currículum de quien también es voz de la formación musical Mastodonte, Etxeandia, suma una destacada trayectoria en teatro y un buen número de nominaciones y premios en todas las facetas que cultiva.

Alberto Rodríguez y Albert Serra

Por la tarde, a las 17:00 horas, el foco se trasladará de nuevo a la dirección. Alberto Rodríguez y Albert Serra, dos cineastas con estilos radicalmente distintos pero fundamentales para entender la diversidad y riqueza del cine actual, compartirán impresiones con las y los asistentes. El encuentro ofrecerá un diálogo entre dos modelos creativos —industria y autoría— que permitirá abordar desde perspectivas muy distintas los procesos de creación, la construcción de un universo propio, la relación con el público y el lugar del cine de autor en la industria.

Alberto Rodríguez es, sin duda, un director fundamental del cine español contemporáneo que combina pulso narrativo, ambición industrial y reconocimiento masivo. Su filmografía se caracteriza por una fuerte identidad visual y narrativa que ha conectado por igual con crítica y público. Con películas que acumulan un buen número de Premios Goya, entre ellos los diez galardones de La isla mínima incluyendo Mejor Película, Dirección y Guion original, o trabajos tan destacados como 7 Vírgenes, Grupo 7, Modelo 77 o Los Tigres, su saber hacer ha llegado también al ámbito de las series con proyectos como La Peste o Anatomía de un instante.

Noticias relacionadas

Junto a Rodríguez estará Albert Serra, uno de los cineastas más singulares del panorama europeo. Su trabajo, una constante exploración de los límites del lenguaje cinematográfico, es radical y reconocible. Se ha convertido en un talento a tener en cuenta en festivales como Cannes o Locarno con una obra que lo ha consolidado como una voz única del panorama internacional. Primer ganador español del premio Jean Vigo por La muerte de Luis XIV, galardonado con el Leopardo de Oro por Història de la meva mort (2013) y el Premio del Jurado en Cannes por Pacifiction, con la que también logró dos premios César y el prestigioso Louis Delluc, con Tardes de Soledad, su título más reciente y ganador de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, se ha acercado a la industria española que lo ha reconocido con el Goya al mejor documental este mismo año.