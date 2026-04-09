Pablo López trae su gira ‘El Niño del Espacio’ en dos fechas únicas en Canarias

El Festival Mar Abierto suma nuevas incorporaciones a su edición especial de 20 aniversario con la participación de uno de los artistas más destacados del panorama musical nacional. Pablo López aterriza en Canarias el próximo mes de octubre con su esperada gira El Niño del Espacio, en la que ofrecerá dos únicas actuaciones en el Archipiélago: el 30 de octubre en el Palacio de Congresos de Fuerteventura y el 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

El cantautor malagueño cuenta con una trayectoria consolidada y una identidad artística propia, que lo han convertido en uno de los nombres más admirados de la música española. Temas como El Patio, Tu enemigo, Lo saben mis zapatos, Quasi o Mama No forman parte del imaginario musical de su público y reflejan su capacidad para unir emoción y una intensa conexión con la audiencia. Los seguidores de Pablo López en Canarias podrán esperar dos conciertos marcados por la cercanía y la solidez de un directo que destaca por su excelencia musical e instrumental. Sus actuaciones en Fuerteventura y Gran Canaria se perfilan así como dos de las citas más destacadas de la programación otoñal del festival.

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Tras el arranque de su programación en los meses de mayo y junio, el festival retomará la actividad en octubre con nuevas citas. A la esperada llegada de Pablo López se suma además Pasión Vega, una de las voces más elegantes y reconocidas de la música español que se dará cita el día 11 de octubre en el Teatro Leal de La Laguna. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial.