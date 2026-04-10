Cuatro largometrajes y 14 cortos en Canarias Cinema

La sección Canarias Cinema reivindica con fuerza el momento actual de la producción audiovisual isleña en el 25 aniversario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo. El habitual apartado dedicado al cine con sello canario presenta nada menos que 18 títulos en pantalla: cuatro largometrajes y 14 cortometrajes. La selección se vertebra a través de la fuerza de los paisajes y el medio natural y el acento en la memoria cultural, histórica y social.

Para ello, Canarias Cinema muestra el desarrollo que han alcanzado cineastas canarios a la vera del festival de la capital grancanaria. Así, el director y productor tinerfeño José Ángel Alayón presenta en el evento el largometraje La Lucha (2025), en el que el paisaje majorero y la lucha canaria sustentan esta historia familiar, firmada por un autor que ha destacado por su filmografía en el certamen, con títulos como Entre perro y lobo (que produjo en 2020) o Slimane (2013).

Arima León es otro nombre que ha crecido en el seno del certamen de la capital grancanaria, con media docena de cortos en Canarias Cinema, desde Elektra (2018) a Koyas (2025). Tal vez (2025) es su opera prima en formato largometraje: un drama sobre la condición homosexual en los años 60.

La productora canaria La Banda Negra es una de las impulsoras de Krakatoa (2025), film de Carlos Casas que ya ha lucido con éxito en varios festivales del circuito. La firma isleña, detrás de la cual operan Helena Girón y Samuel M. Delgado, se ha hecho fuerte en esta década de los 20, apareciendo en el festival con el corto Bloom (2023) y subrayando una intencionalidad mitológica en sus producciones.

Finalmente, en el apartado de largos de esta edición de Canarias Cinema concursa Por qué no escribo nada, de Isabel Fernández: un necesario documental sobre la vida de la escritora Carmen Laforet, coproducida por la firma canaria Imaco 89, que se estrena este mismo mes en el Barcelona Film Fest.

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Con todo, hasta 14 cortometrajes conforman uno de los apartados tradicionalmente más esperados en la gran cita del cine de la capital grancanaria. Firmas que han dejado su huella en esta sección vuelven a presentar una obra con una personalidad cada vez más acuciada, como Marta Torrecilla, con Somos Islas, Fátima Luzardo, Fernando Alcántara, Octavio Guerra, Cayetana H. Cuyás o Nayra Sanz Fuentes.