Festival Mar Abierto 2026: todos los conciertos y artistas confirmados en Canarias

El Festival Mar Abierto alcanza en 2026 su vigésima edición consolidado como uno de los ciclos musicales más destacados de Canarias. Para celebrar estas dos décadas de trayectoria, la organización ha diseñado una programación que reúne a artistas de referencia del panorama nacional, con conciertos repartidos en varias islas.

El cartel incluye nombres como José Mercé, Bebe, Luz Casal, Silvia Pérez Cruz, Ainhoa Arteta y Víctor Manuel, entre otros. La propuesta busca conectar con distintas generaciones a través de estilos diversos, desde el flamenco hasta la canción de autor, el pop o la lírica.

Bebe y el regreso de ‘Pafuera telarañas’

Uno de los anuncios más destacados es el regreso de Bebe, que celebra los 20 años de su disco Pafuera telarañas con una gira especial. En Canarias, ofrecerá dos conciertos: el 1 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus (Las Palmas de Gran Canaria), el 2 de mayo en el Teatro Leal (La Laguna, Tenerife) y el 23 de mayo en Fuerteventura.

Este tour conmemorativo, que se extenderá también a otras ciudades españolas e internacionales como México, Argentina o Estados Unidos, recupera uno de los trabajos más influyentes del pop español de las últimas décadas.

Luz Casal presenta nuevo disco en Canarias

Otra de las citas relevantes será la actuación de Luz Casal, prevista para el 7 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus. La artista presentará su nuevo trabajo, Me voy a permitir, un álbum que explora distintos registros musicales y emocionales.

El espectáculo, con todo el aforo ya vendido, plantea un recorrido entre pasado y presente, combinando nuevas composiciones con algunos de los temas más reconocidos de su carrera. La cantante gallega mantiene así una trayectoria marcada por la versatilidad y el reconocimiento tanto del público como de la crítica.

Víctor Manuel vuelve tras siete años

El festival también ha confirmado el regreso a Canarias de Víctor Manuel, que actuará el 8 de noviembre de 2026 en el Auditorio Alfredo Kraus. El cantautor asturiano presentará su nuevo álbum, siete años después de su anterior trabajo.

El primer adelanto, Solo a solas conmigo, refleja una mirada personal sobre la realidad actual. El concierto incluirá tanto nuevas canciones como clásicos ampliamente conocidos como Soy un corazón tendido al sol o Solo pienso en ti, que forman parte del repertorio histórico de la música española.

Más conciertos destacados del Festival Mar Abierto

La programación del 20 aniversario se completa con otros artistas y fechas relevantes:

Sole Giménez: 21 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus y 22 de noviembre en el Teatro Leal.

Pasión Vega: 11 de octubre en el Teatro Leal, con su espectáculo Pasión Almodóvar.

Marta Sánchez: 7 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus.

Silvia Pérez Cruz: el 26 de junio de 2026 en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y el 27 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus.

Apoyo institucional y apuesta cultural

El Festival Mar Abierto cuenta con el respaldo de diversas instituciones públicas, como el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y varios ayuntamientos. También colaboran entidades culturales y empresas privadas que contribuyen a su desarrollo.

Desde la organización, liderada por Mar Abierto Producciones, destacan que este aniversario supone no solo una celebración, sino también una reafirmación de su compromiso con la cultura en el archipiélago.

Un festival consolidado en Canarias

Tras dos décadas de trayectoria, el Festival Mar Abierto se ha consolidado como un referente en la programación musical del archipiélago, acercando a artistas de reconocido prestigio a distintos públicos.

La edición de 2026 refuerza esta línea con una oferta variada que combina nostalgia, actualidad y diversidad musical, en un formato que apuesta por la cercanía entre artistas y espectadores.

Con una agenda que se extiende a lo largo de varios meses, el festival se presenta como una de las principales citas culturales del año en Canarias, contribuyendo al dinamismo del sector y al acceso a la música en directo en las islas.

Toda la información del Festival Mar Abierto 2026, en este enlace oficial.