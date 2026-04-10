Muyaio y el 'ghosting' en la industria musical: así es su nuevo proyecto 'Scroll infinito'

El scroll infinito es ya una forma de estar en el mundo. Un dedo que no termina de bajar, una pantalla que parece contener toda la información habida y por haber y que tiene la capacidad de que perdamos la noción del tiempo. Entre vídeos, memes y canciones que duran menos que un pensamiento distraído, la atención se ha convertido en un animal doméstico que responde a estímulos diseñados por otros. Y en ese bucle donde nada permanece, Muyaio ha decidido poner una palabra incómoda y actual sobre la mesa: ghosting.

El músico canario Sergio Oramas, que desde 2021 firma como Muyaio tras su etapa en Supertrópica, publica hoy No Me Hagas Ghosting, el segundo adelanto de Scroll Infinito, un EP que sale el 15 de mayo y que sirve de columna vertebral para un show que combina música con stand up comedy y que ya ha visto la luz en Barcelona. Su objetivo ahora es empezar a girar, llevarlo a su tierra, Tenerife, y traerlo a Gran Canaria para «conectar con personas de carne y hueso».

«El ghosting en la industria profesional es muy habitual», explica. «Sellos, discográficas, managers… muchas veces no te contestan. Incluso gente con la que has coincidido en un festival o en una fiesta. Y eso lo llevé al extremo, al absurdo», añade en referencia a este tema que ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

A ritmo de bedroom pop, Muyaio cuenta una historia de ficción en la que un artista emergente conoce a un productor o un manager que luego no le hace caso. El pan de cada día para muchos músicos que tratan de hacerse un huequito en la industria.

El tema se mueve en una estética muy concreta, con atmósferas suaves y una producción que bebe de referentes como la banda de indie pop canadiense Men I Trust o el cantautor Mac DeMarco.

También se inspira en el cantante y compositor español Rusowsky, concretamente en su tema Bby Romeo, que en lugar de un bajo, "tiene un bombo muy potente durante toda la canción", en palabras del canario, lo que le inspiró para que en No Me Hagas Ghosting no haya bajo hasta la mitad del tema.

El EP funciona como una especie de diccionario emocional de la era digital, donde cada título de canción apela a un anglicismo diferente. Así, el primer adelanto, Te Stalkeé, hace alusión a ese mirar de arriba abajo el perfil en redes sociales de alguien. En esta línea, el tercer capítulo será el FOMO (Fear Of Missing Out), esa ansiedad por no estar donde “hay que estar”, tema que completa así una especie de tríptico sobre cómo habitamos -y a veces sufrimos- la hiperconexión.

Con estas tres canciones y temas anteriores como Chica analógica o El algoritmo, Muyaio construye un espectáculo híbrido con monólogos y música que con ironía y humor, trata de reflejar cómo las personas se relacionan hoy con la tecnología. «Parece que estamos conectados con millones de personas pero en realidad estamos solos», resume.

Oramas conoce bien ese ecosistema que cuestiona: su trabajo como creador de algoritmos de recomendación de música lo sitúa, como él mismo apunta entre risas, «un poco en el lado del mal», del lado de quienes diseñan sistemas capaces de anticipar lo que las personas quieren escuchar antes incluso de que ellas mismas lo sepan.

«Hay un ejército de personas que ha diseñado algo que te ha hackeado el cerebro. Yo soy camello y yonki al mismo tiempo», manifiesta, admitiendo que él también puede caer en ocasiones en la adicción al scrolling.

La IA como herrramienta

A partir de ahí, su mirada sobre la inteligencia artificial se mueve en un terreno intermedio, lejos tanto del entusiasmo ciego como del rechazo frontal. La entiende como una herramienta más dentro del proceso creativo -de hecho, reconoce haberla utilizado en la producción de algunas canciones-, pero advierte de los riesgos que la acompañan. «No me preocupa tanto a nivel artístico, creo que la gente sigue buscando a la persona que hay detrás», recalca.

Pero sí pone el foco es en sus implicaciones sociales, en la cantidad de datos que se ceden, la capacidad de perfilar comportamientos o fenómenos como los deepfakes, que difuminan cada vez más la frontera entre lo real y lo artificial. «ChatGPT lo sabe todo sobre nosotros, hasta cómo pensamos», apunta.

El proyecto de Muyaio mantiene una línea reconocible desde que inició su camino en solitario en 2021, pero con una evolución sutil que se percibe tanto en la producción como en la construcción de las canciones. Así, en Scroll Infinito se aprecia un viraje hacia sonoridades más actuales, con mayor presencia de texturas electrónicas y un desarrollo armónico más trabajado.

«Ahora me inspiran otras cosas que no existían en 2021. Si escuchas No Me Hagas Ghosting, se ve la inspiración en cosas más nuevas», apunta.

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En esta línea, el objetivo actual del músico canario es «poder hacer el show en varios sitios» y girar por España. «A ver si conseguimos sortear el ghosting», concluye entre risas.