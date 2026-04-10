'La Paz': el nuevo lanzamiento de Salomé Moreno explora el dolor y la transformación personal

La cantautora canaria Salomé Moreno ha dado a conocer 'La Paz', el tercer adelanto de su próximo EP Castillos en la Arena, ya disponible en plataformas digitales. Este nuevo lanzamiento supone un paso más en la construcción del universo artístico de la autora, consolidándose como una de las piezas más representativas del proyecto.

Se trata de una canción honesta y profundamente emocional que explora el dolor y su capacidad de transformación, abordando desde una mirada íntima los procesos personales que marcan la evolución vital. En este sentido, La Paz no solo funciona como un adelanto, sino también como una declaración de intenciones dentro del conjunto del trabajo.

Con este tema, Salomé Moreno regresa a un sonido delicado y a un imaginario introspectivo, donde la sensibilidad y la cercanía narrativa vuelven a situarse en el centro de su propuesta musical. La canción fue compuesta en Gran Canaria y desarrollada posteriormente en Barcelona junto al productor Carlos Manzanares, dando lugar a una pieza que refleja con claridad la esencia y el tono del proyecto.

Este tercer adelanto marca un momento clave en el recorrido de Castillos en la Arena, un EP que gira en torno a conceptos como la fragilidad, la fortaleza y la transformación personal. A través de sus canciones, la artista construye un relato emocional que conecta con experiencias universales desde una perspectiva propia y cercana.

Coincidiendo con este lanzamiento, la cantautora ha anunciado también la fecha de presentación en directo del EP. El concierto tendrá lugar el próximo 8 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Consistorial de Gáldar.

La actuación está concebida como una experiencia íntima y cuidada, en la que el público podrá descubrir en profundidad el universo completo del disco en un formato cercano.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial de reservas, en una cita que se perfila como uno de los momentos más destacados en la agenda cultural reciente de la isla.