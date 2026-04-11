Mousikê programa Música Tropical con el dúo Neptvno en concierto didáctico y masterclasses de producción

Centrar el foco en la nueva generación de músicos canarios continúa siendo el leit motiv de Mousikê en este año en el que cumple su 16ª Aniversario. Un enfoque que no solo beneficia a los jóvenes artistas, sino que también fortalece la comunidad musical canaria, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas entre generaciones. Al integrar a estos nuevos talentos en sus actividades -muchos de ellos asentados en sus carreras artísticas-, Mousikê La Laguna reafirma su compromiso con la cultura musical local y su misión de ser un puente entre el presente y el futuro de la música en las Islas Canarias.

A través de las actividades que integran su programa y, especialmente, mediante su canal de YouTube con más de 17.000 seguidores y más de 1.700.000 visualizaciones, Mousikê pretende ofrecerles mayor visibilidad y conexión con un amplio público más allá de nuestras fronteras, al tiempo que enriquece su propia programación con sus propuestas más frescas y originales. Y es que Mousikê ha extendido su influencia internacionalmente, llevando su metodología y visión del folclore canario a países como Estados Unidos, Colombia, Cuba, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Japón, Corea, Marruecos, Cabo Verde, Senegal, Portugal, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos y Serbia.

NEPTVNO CON PRODUCCIÓN DE MÚSICA TROPICAL EN ABRIL

Neptvno es un proyecto musical integral creado en Tenerife por Ioné de la Cruz y Nelson Hernández López, dos músicos y productores con amplia trayectoria en la escena nacional.

Con Neptvno, Ioné y Nelson han trabajado de la mano de algunos artistas internacionales y nacionales como Guaynaa, JNoa, Blas Cantó, Nia Correia, Vibarco, Yotuel, Knarias o st. Pedro. Con este último realizan la producción y composición de sus últimos álbumes y singles desde 2023, lo que les consolida como una nueva referencia en la industria musical, pudiendo así trabajar de la mano de productores e ingenieros de renombre en la industria como Eduardo Cabra, Marcos Sánchez o Fab Dupont (mixer) así como artistas de la talla de Camila Fernández y otros.

Su trabajo abarca desde la composición y producción en estudio hasta la dirección musical y giras en directo, con una propuesta marcada por la innovación en arreglos, la calidad técnica y una sensibilidad artística que conecta con las tendencias actuales sin perder identidad propia.

1 CONCIERTO DIDÁCTICO Y 2 MASTERCLASS. UBICACIONES Y HORARIOS

Las 3 citas programadas por Mousikê tendrán lugar los días 16, 17 y 18 de marzo con una combinación de concierto didáctico y masterclasses. Precisamente, en la primera de ellas, a las seis de la tarde en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el jueves día 16 -con entradas ya a la venta en la web y taquilla del teatro desde cuatro euros, según descuentos-, Neptvno ofrecerá el concierto didáctico "Producción musical y arreglos de música tropical".

De otra parte, ya en formato masterclasses y bajo el mismo título, las dos siguientes convocatorias, -con entrada libre hasta completar aforos,- tendrán lugar en la isla de Gran Canaria el viernes día 17 a las 17.00 horas en Musical Las Palmas, nueva ubicación que pasa a formar parte de estas citas en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Y en la isla de Tenerife, el sábado día 18 a las 11.00 horas en la Escuela de Música Guillermo González de La Laguna y en colaboración con Cultura La Laguna.

Las masterclasses son una producción de Mousikê que desde el año 2010 viene desarrollando, de forma ininterrumpida, numerosas acciones dedicadas a la enseñanza y la práctica musical que, comenzando su actividad en La Laguna, actualmente consigue trasladar dichas acciones al resto del Archipiélago con su proyecto 'Entre Islas'. La consolidación de su acción pedagógica también ha sido reconocida internacionalmente cuando, hace ya más cuatro años, entra a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, ALAEMUS, además de otras incursiones en países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Colombia, Chile o Japón en donde, también, Mousikê ha dado buena cuenta de la música que se viene realizando en Canarias a través de su proyecto TIEMPO (Trabajo de Investigación y Evolución de las Músicas Populares).

Debido a la necesidad implícita en el arte y en la formación en general de ampliar conocimientos continuamente, la Asociación Mousikê busca alternativas a las limitaciones de nuestra insularidad. Con absoluta confianza en el gremio musical canario actual, además de acciones locales, Mousikê se adentra en un movimiento social y global encontrando en las redes sociales el instrumento perfecto para ello. Tal es así que solo su canal de YouTube ( https://www.youtube.com/channel/UC0DgZM3kQfc_xuZyjcqSQVg?pbjreload=102 ) cuenta con más de 17.000 suscriptores en el mundo y aglutina más de 1.700.000 visualizaciones con más de 370.000 horas de visualización en las más de doscientas cincuenta masterclasses íntegras y gratuitas impartidas por artistas de trayectoria local, nacional e internacional que han venido desarrollándose en estos catorce años y que, a día de hoy, continúan disponibles en el mencionado canal.

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Estas acciones cuentan con la colaboración de Teatro Guiniguada, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de Gran Canaria y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM), dependiente de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.