“Agüita Panela”, el nuevo hit de Playacoco

Playacoco regresa con una nueva canción que supone un paso más en su evolución artística. El dúo formado por Faeh y Molina presenta “Agüita Panela”, un tema de amor honesto y emocional que convierte una costumbre cotidiana en una poderosa metáfora sobre el cuidado, el refugio y la calidez de los vínculos humanos.

La propuesta gira en torno a una imagen tan sencilla como significativa: la sensación reconfortante de tomar agüita panela, una bebida tradicional dulce y cálida, se traslada aquí al terreno sentimental para hablar de esa persona que llega a tu vida y es capaz de sanar, cuidar y hacerte sentir en casa. Con esa idea, Playacoco firma una canción íntima y cercana que conecta con las emociones desde la naturalidad.

Detrás del tema hay además una historia real que refuerza su autenticidad. “Agüita Panela” nace de una vivencia próxima al grupo: la de un amigo colombiano que comenzaba cada mañana ofreciendo esta bebida. Aquel gesto, aparentemente pequeño, terminó dejando huella por la carga afectiva que contenía. Esa rutina diaria, marcada por la ternura y la atención hacia los demás, acabó convirtiéndose en el alma de la canción y en la metáfora perfecta de un amor que reconforta sin artificios.

En lo sonoro, la nueva propuesta de Playacoco mantiene su conexión con la emoción y con el universo isleño que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios. La canción apuesta por una sensibilidad cálida y luminosa, en sintonía con una identidad artística que sigue consolidándose tema tras tema.

Esa unión entre sonido, territorio y sentimiento también se traslada al apartado visual. El videoclip de “Agüita Panela” ha sido rodado en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, un espacio emblemático que forma parte de la esencia del grupo. La elección de este escenario no es casual: además de rendir homenaje al lugar que vio nacer a Playacoco, el vídeo pone en valor una de las playas urbanas más reconocidas del mundo.

Adolfo Rodríguez

A través de sus imágenes, la pieza audiovisual transmite calma, cercanía y belleza natural, reforzando el mensaje central de la canción. El videoclip ha sido dirigido por Kevin Plasencia, colaborador habitual del dúo en trabajos anteriores como “Te quiero digo” o “X la isla todo va bien”. Con esta nueva entrega, Playacoco y Plasencia consolidan una línea estética coherente y reconocible que ya forma parte del universo visual del grupo.

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Con “Agüita Panela”, Playacoco no solo presenta una nueva canción, sino también una declaración de intenciones: seguir creciendo desde la emoción, la honestidad y el arraigo a su identidad.