Horacio Colomé, el canario que acelera su carrera con 'A una isla de ti'

Horacio Colomé vive uno de esos momentos que ayudan a explicar una trayectoria. El actor canario estrena este 10 de abril A una isla de ti, la nueva película dirigida por Alexis Morante, y lo hace en un punto de madurez profesional en el que la constancia, la disciplina y una ambición cada vez más internacional se han convertido en sus principales cartas de presentación. No se trata solo de sumar un nuevo título a su filmografía, sino de confirmar que su nombre empieza a sonar con fuerza dentro y fuera de España.

Un papel con identidad propia

En la cinta, Colomé interpreta a Javi, un personaje de origen mexicano cuya decisión resulta decisiva en el desarrollo emocional de la historia. El propio actor subraya esa conexión especial con el papel, al entender que en él también se cruza una identidad muy vinculada a Canarias y México. Esa mezcla personal y artística le da espesor a una interpretación que llega en una producción que aspira a combinar identidad local y proyección global. La película, además, nace como una gran coproducción entre Morena Films e IPG Mediabrands Entertainment, con apoyo de Turismo de Islas Canarias y la participación de HBO Max.

De Canarias al mercado internacional

El estreno de A una isla de ti coincide con una etapa de expansión para Colomé. Su carrera no se detiene en el cine, sino que se despliega también en plataformas y producciones internacionales. Entre sus trabajos más recientes figura Trazos Ocultos, serie para Atresplayer en la que interpreta a Lukas y comparte reparto con nombres como Rodolfo Sancho, Toni Acosta y la también canaria Marta Zubiría. A eso se suma su participación en Treasure Island, una producción británica de Playground TV dirigida por Jeremy Lovering, donde asume el reto de encarnar a un personaje francés. También ha formado parte de Infelices para siempre para ViX, recuperando de nuevo un personaje mexicano.

Rigor y visión de futuro

Si algo define el discurso de Colomé en este momento es una mezcla poco impostada de autocrítica y empuje. Él mismo se describe como una persona “muy cabezona”, siempre pendiente de mejorar, analizar tendencias y trabajar codo con codo con sus representantes en distintos países. Esa manera de entender el oficio no solo se refleja en su faceta como actor, sino también en su salto a la producción con Colomé Studios, su propia compañía. Desde ahí acaba de cerrar una alianza estratégica para impulsar historias de cine y televisión entre España y México, una jugada que refuerza su perfil como creador con mirada internacional.

Un actor que no se despega de sus raíces

Pese a ese presente global, Colomé mantiene un vínculo claro con la cultura canaria. A una isla de ti presume precisamente de paisaje, gastronomía y talento isleño, tanto por su elenco como por una banda sonora en la que suena el dúo Las K-Narias. El actor reivindica ese orgullo de enseñar “lo nuestro al mundo”, en una película que, según defiende, habla del amor desde una mirada humana y libre de etiquetas.

Más allá de la pantalla

Instalado actualmente en Gran Canaria, Colomé compagina su actividad interpretativa con su implicación en la preproducción del Festival Canarias Jazz & Más, donde trabaja junto a Miguel Ramírez y con la producción de Jeito Producciones. Ese equilibrio entre carrera internacional y compromiso cultural local termina de dibujar el perfil de un actor que atraviesa un momento dulce. Horacio Colomé no solo estrena película: confirma que está dispuesto a ocupar su sitio a base de trabajo, resistencia y una convicción que ya empieza a dar resultados