Said Muti lleva su «búsqueda de nuevas sonoridades» al directo

El músico jordano-canario Said Muti llevará su «búsqueda de nuevas sonoridades» al directo con dos presentaciones en las capitales canarias. La primera tendrá lugar este sábado, 18 de abril, a las 20.00 horas en el teatro Guiniguada. Y la segunda el próximo 8 de mayo, en la Fundación CajaCanarias, de Santa Cruz de Tenerife.

Muti estará acompañado por los miembros de su banda Juanma Barroso (guitarra) y Yeray Rodríguez (batería) pero con la incorporación de Marta Bautista (bajo), que estuvo hace poco en la gira de Mikel Izal y que hace una sustitución momentánea a Carlos Meneces. «Vamos a repasar las canciones de los tres discos y daremos alguna pincelada de lo nuevo que está por venir», señala.

El estreno de 'Olvida mi nombre' en directo

El músico estrenará el single Olvida mi nombre en directo, junto a alguna canción del nuevo repertorio, pero lo importante es que la primera noche se llamará Una noche en el Guiniguada por el espacio: «queríamos hacer un concierto único para empezar la gira y el Guiniguada es uno de los teatros más emblemáticos de Canarias». Said Muti no tiene límites a la hora de transitar por retos. De hecho, el nuevo single tiene una textura de bolero y ha filmado un elegante vídeo en el palacete Rodríguez Quegles en el que el jordano-canario interpreta al modo de un nuevo crooner tipo Richard Hawley.

Los patrones del rock

«Estoy en un proceso de no encorsetarme con los patrones del rock», asegura. «Pasa con todos los géneros, uno cree que tienen patrones concretos, y nada más alejado de la realidad. El rock es una forma de entender las historias que se cuentan y se puede hacer rock desde prácticamente cualquier perspectiva. En este caso, el nuevo single que sacamos, es un bolero porque nació así, pero me gusta pensar que hay que salir de la zona de confort, no hay que tener tanto prejuicio, hay que liberarse de las cadenas del género porque el género no es más que un condimento que se le pone a la canción, si no hay canción de nada vale», opina tajantemente. De hecho, una de las sorpresas del tema es una base rítmica potente que trae a la mente los grandes instrumentistas caribeños. «En Cuba hay una cantera brutal y gente muy versátil, pero a veces la propia canción te pide cómo debe ser y muchas veces existen en los artistas esa autocensura de decirse a sí mismos, ‘esto no lo puedo hacer’. Pero hay que ser flexible y quitarse lo prejuicios de encima», añade.

Singles hasta final de 2026

Tras un EP y tres álbumes, las canciones del próximo disco están compuestas y grabadas, pero va a ir sacando singles hasta final de este 2026. «Tampoco hay un compromiso real ahora con el álbum, sino que nos estamos centrando más en estas canciones que van saliendo, para ver un poco cómo funcionan, cómo las reciben el público». El anterior, Criminales del sueño, fue calificado como mejor disco de rock en Los 40 principales y los Premios Canarios de la Música. «Pero los artistas no trabajamos para los premios, sino que los premios vienen después de mucho trabajo y esfuerzo». Pero sí concibe «cada disco como etapas vitales. Ahora estoy en otro momento vital, porque uno no es el mismo de hace un año ya que la vida da muchas vueltas en poquito tiempo, incluso en la forma de componer y afrontar los conciertos».

El conflicto en Oriente Próximo

Muti es muy sensible al conflicto de Oriente Próximo y su inquietud desde que Trump llegó al poder se ha confirmado desgraciadamente. «Vivimos un momento muy extraño porque hemos normalizado el horror, el brutalismo y la crueldad a unos niveles que yo nunca sospeché, jamás pensé que la sociedad se inmunizara de esta forma ante ataques directos a naciones», asegura. «La música tiene ese papel de seguir sensibilizando y ser un altavoz para reclamar cuestiones que son derechos humanos y mostrar toda esta barbarie». Además, «ahora parece que en Palestina no pasa nada, cuando sigue habiendo bombardeos a diario, sigue habiendo un genocidio en marcha, y estamos copiando exactamente lo mismo en el Líbano». Y añade que «cuando la gente no levanta la voz por prácticamente nada ya es el sometimiento absoluto del pueblo. Y a l malo del recreo hay muchos dirigentes que le siguen el juego».

Lo más novedoso: seguir investigando

Para Muti lo más interesante que le puede pasar es no perder las ganas. «Para mí lo más novedoso es lo que puede resultar lo menos interesante, que es seguir investigando. Todas las canciones que hemos grabado son made in Canarias, con músicos de las islas y ha sido un proceso en el que me he parado un poquito a mirar hacia dentro, que se pueda hacer cosas maravillosas de las Islas, que aquí dentro tenemos mucho talento, y que podemos llenar teatros enteros con nuestros directos».