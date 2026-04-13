Spain on Stage convoca a Fajardo y otros artistas para impulsar la música de raíz en Cádiz

Spain on Stage convoca a los profesionales de la industria musical española a un encuentro inédito en la Bahía de Cádiz. La tradición y la vanguardia dialogan directamente con programadores de festivales, supervisores musicales y sellos internacionales en esta propuesta que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de abril. Esta novedosa propuesta impulsada por el Ministerio de Cultura y organizada por el festival y feria profesional Monkey Week se centra en esta primera entrega en la música de raíz desde una perspectiva contemporánea. Fajardo será el músico canario encargado de poner el acento isleño a esta propuesta que pretende mostrar propuestas en directo y generar redes de contacto que trascienden fronteras. En concreto, actuará el miércoles día 22, en El Hospitalito.

Spain on Stage nace con el objetivo de impulsar la proyección internacional de la música española, poniendo especial atención en aquellas propuestas que dialogan con la tradición, la identidad y las nuevas formas de reinterpretar el folklore. Además, los artistas no solo actuarán, sino que también participan en encuentros profesionales donde se negocian giras, colaboraciones y futuros proyectos, por lo que Fajardo avanza que es una gran oportunidad poder participar en esta primera edición.

Feria

A pesar de ser una gran oportunidad para el músico majorero afincado en Gran Canaria, reconoce que esta participación no será más que un bolo más para él, y así es como lo ha preparado. Sin embargo, la importancia de las redes personales dentro de la industria musical independiente se hace imprescindible. Y por eso, más allá del concierto en sí, el verdadero valor de Spain on Stage reside en todo lo que ocurre alrededor. En este sentido, el equipo vinculado a Fajardo trabaja en la preparación de materiales promocionales y en la planificación de encuentros estratégicos puesto que esta cita funciona como una auténtica feria profesional donde el networking es tan importante como la música.

Desde que en 2009 se embarcara por primera vez en una gira por la Península, la carrera de Fajardo no ha hecho más que madurar y a lo largo de este tiempo ha publicado sencillos, un EP y cuatro álbumes, el último de ellos, Trecho vio la luz en 2024. Desde que comenzó en el mundo de la música, el majorero siempre ha puesto la palabra al servicio de unas canciones que persiguen la verdad, desde la visceralidad hasta la delicadeza.

Escaparte

Al artista la gusta decir que su música discurre entre la tensión y la dulzura, el suspense y el reposo, con temas tan complejas en lo armónico como sencillos para la percepción del oyente. «Su propuesta es un ejercicio de exposición visceral que ha convertido al músico canario en una de las anomalías más necesarias de nuestra geografía sonora», expresa la organización de Spain on Stage, que añade que «es como si el espíritu de un blues esquelético y emocional se hubiera perdido en un barranco de Fuerteventura, filtrando su solemnidad por las grietas de lo cotidiano».

Spain on Stage se plantea como un escenario distinto al habitual para muchos artistas. «Yo vengo de otro tipo de escenario porque lo mío es mucho más artesanal», indica Fajardo quien añade que la comparación es clara y, frente a la cercanía de los circuitos pequeños o locales, Spain on Stage se presenta como un escaparate donde confluyen representantes de la industria musical en un entorno más estructurado y competitivo. La imagen que emplea el músico es reveladora: «Soy como un artesano que va a poner su puestito de pulseras en medio de una feria de profesionales». Esta metáfora ilustra la mezcla entre autenticidad y mercado que define a este tipo de encuentros, donde propuestas personales conviven con dinámicas comerciales más amplias.

Nuevas oportunidades

«Voy a plantar mi semillita y a ver qué pasa», resume el artista quien reconoce que el objetivo último de participar en esta iniciativa es contar con nuevas oportunidades, ya sea en otros países o en escenarios nacionales a los que, por diversas circunstancias, no accede habitualmente.

Uno de los aspectos más interesantes de esta primera edición de Spain on Stage es su enfoque en la música de raíz. La feria trata de poner en valor las distintas tradiciones sonoras del territorio español, lo que genera un espacio de intercambio cultural donde surgen conexiones inesperadas. Junto a Fajardo, forman parte del cartel nombres como Amaia Miranda, María Marín, Cantes Malditos o Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar, entro otros.

Influencias

Fajardo afirma que ha podido comprobar con su propuesta que los ritmos más puramente canarios despiertan múltiples interpretaciones y paralelismos con ritmos de otras regiones españolas. Esta percepción conecta con una idea clave, que la música tradicional no es estática ni puramente original, sino el resultado de un cruce constante de influencias. «Al final todo es un conglomerado de muchas influencias», afirma Fajardo, quien destaca que su propio lenguaje musical refleja una herencia diversa que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo.

En cuanto al repertorio que presentará en la feria, el artista opta por una selección que recorre su trayectoria y, aunque incluye algunos temas nuevos aún no grabados, el enfoque principal es revisitar piezas anteriores desde una perspectiva actual, dejando espacio también para la improvisación y para lo que surja en el momento.

Futuro

Mirando hacia el futuro, el músico contempla la posibilidad de grabar nuevo material, lo que serviría como impulso para retomar la actividad en directo. No obstante, reconoce que a corto plazo se encuentra en una etapa más pausada. Aun así, su relación con la música permanece activa: «Si tengo la guitarra al lado, estoy siempre ahí».

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Con todo ello, la primera edición de Spain on Stage no solo funcionará como un escaparate, sino como un punto de inflexión donde tradición, profesionalización y oportunidad se entrelazan y, para artistas como Fajardo, supone tanto un desafío como una puerta abierta a nuevos horizontes.