Carlos Mata, director ejecutivo de Taste the Floor y Presidente de Honor de Sonora 2026: «Los artistas canarios tienen más presencia que nunca»

Participa en esta edición del concurso de bandas Sonora 2026 en calidad de presidente del jurado. ¿Qué le parece este proyecto que da visibilidad y promoción a la música que se hace en Canarias, y que en esta convocatoria volvió a tener una masiva participación con 195 bandas a concurso?

Dar visibilidad a las bandas noveles es fundamental para poder darles oportunidades de asomar la cabeza. Este tipo de acciones ayudan a que las propias bandas tengan un aliciente y objetivo con el que motivarse para seguir adelante. Conocía el proyecto de ediciones anteriores y creo que hace una muy buena labor y está dando un salto importante.

¿Considera necesario que existan plataformas como Sonora 2026 para que los artistas canarios tengan oportunidades en la música?

Siempre ha habido artistas canarios que han conseguido salir de las Islas, pero en la actualidad tienen más presencia que nunca, incluso a nivel internacional. Una plataforma como Sonora ayuda a que los artistas canarios tengan más oportunidades, y eso siempre es de agradecer.

Desde 2013 es director de una agencia de booking y management que trabaja con el género urbano, trap, reggae, flamenco e indie. Pero antes de esto fundó en 2001 Radiation Tour junto a Unai Fresnedo, con incontables giras de artistas internacionales. ¿Cómo surgió este proyecto y qué valoración puede hacer del posicionamiento de la agencia, los artistas que representa y el conjunto del trabajo realizado hasta la fecha?

Taste The Floor es una continuación de Radiation. De hecho, sigo junto a Unai Fresnedo en esta aventura. Somos dos melómanos y la verdad es que amamos nuestro trabajo. En un principio, entre los dos nos encargábamos de todo pero, por suerte, hemos conseguido poco a poco formar un gran equipo, con cerca de 30 personas en la actualidad, a las que consideramos nuestra familia. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido y de seguir con la mecha encendida, después de tantos años. Trabajamos con artistas que han conseguido unas metas impensables hace tiempo, especialmente porque trabajamos escenas underground, en su origen, que están asomando la cabeza para un público cada vez más grande y con una gran proyección internacional, algunos de ellos ya son una realidad en el mercado global. Nosotros acompañamos a los artistas en su camino y les intentamos dar el máximo apoyo posible, para que puedan desarrollar su talento, priorizando siempre su independencia. Los artistas son los auténticos motores de sus carreras, pero llegan a un punto en que necesitan una infraestructura a su alrededor para alcanzar los retos que se les presentan. Ellos consiguen llamar la atención con sus propios medios y nosotros intentamos amplificarla, pero siendo ellos el motor artístico de su proyecto.

Usted conoce la realidad musical de Canarias, sobre todo en lo que a música urbana se refiere, y desde su agencia se ha conectado y amplificado el nuevo sonido de las Islas en el mercado internacional. Hablamos de artistas como Quevedo, Locoplaya, Lucho RK o Daniela Garsal. ¿Cómo llegaron estos músicos a Taste the Floor?

Llevamos trabajando con artistas canarios desde 2016, cuando comenzamos con Bejo, por eso continuamos con Locoplaya y con Don Patricio y desde hace años trabajamos también con Quevedo, Lucho RK o Daniela Garsal, que tienen proyectos muy interesantes. Siempre hemos tenido una gran cercanía con la música canaria, especialmente dentro de la escena urbana. En la actualidad está saliendo un gran talento de las Islas, teniendo una máxima notoriedad en todo España y en el extranjero, como comentaba anteriormente. Siempre tenemos el ojo en esta escena y espero seguir trabajando con ella mucho tiempo. Canarias es un gran vivero artístico.

El éxito de la nueva generación de músicos urbanos canarios moviliza a público que se cuenta por miles en los conciertos o en apariciones públicas. ¿Asistimos a un fenómeno fan que va en aumento, y que salvo contadas excepciones, han perdido el rock, el pop u otros estilos?

Es cierto que la música urbana generalmente es más cercana al público joven, que es el que compra más merchandising, entradas a conciertos y es más activa en las plataformas de streaming. El fenómeno va claramente en aumento, pero otros estilos como el rock, pop y estilos nunca morirán, son ciclos, pero ahora le toca al urbano.

El trabajo que realiza tiene como objetivo acompañar a los artistas en su desarrollo profesional, más allá de organizar conciertos y editar sus trabajos como la discográfica de referencia de la música urbana en castellano. ¿Cómo es la dinámica de la agencia con el artista y qué servicios se le ofrece?

Nosotros ofrecemos los servicios 360, pero primando el management ante todo. Con esto mantenemos la independencia. Trabajamos con toda la industria, en función de las inquietudes de los artistas y el entusiasmo de los posibles «socios» en el proyecto. Además, les damos absoluta libertad para trabajar a nivel discográfico o para gestionar su merchandising con quien prefieran. Intentamos hacer un «traje a medida» porque cada proyecto artístico es particular, los artistas no son tornillos.

La industria ha cambiado, el público también, el tipo de música y los formatos. ¿Qué consejos le daría a cualquier joven artista que quiere darse a conocer?

Que luche por conseguir sus sueños, parece un tópico pero es la realidad. En este trabajo cuenta mucho la aptitud pero la actitud es fundamental, y en muchos casos marca la diferencia, especialmente en carreras que pretendan ser largas. Hoy en día es mucho más fácil tener una oportunidad, pero hay muchísimos más artistas que la tienen. Lo realmente difícil es poder llamar la atención y ser más atractivo que los demás para la audiencia. Y prima mucho la autenticidad y la cercanía, especialmente en la música urbana. n