La Sección Oficial del Festival de Cine de Las Palmas pone al público ante el espejo
Competirán, en esta 25 edición, diez largometrajes sobre asuntos relacionados con la identidad, la familia o la pertenencia y 15 cortos que se presentan por primera vez en España
La competición oficial del 25.º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria mostrará diez largometrajes que sitúan al espectador ante el espejo de la identidad, lo confrontan sobre cuestiones familiares o lo invitan a reflexionar a través de historias relacionadas con la pertenencia. Asimismo, el apartado dedicado al cortometraje exhibe 15 obras inéditas en España. Hay 13 estrenos en el ámbito nacional, y un estreno absoluto a nivel internacional y otro europeo en cortometrajes.
El público podrá hacerse con las entradas a partir del 20 de abril, siempre en los canales habituales de Cine Yelmo Las Arenas. Los precios oscilan entre los 4,50 euros que cuesta el ticket individual y los 12 euros que dan acceso al bono de cuatro películas. De otro lado, los pases para los actos del Auditorio Alfredo Kraus, las Jornadas del Oficio Cinematográfico; así como las localidades para la inauguración del 23 de abril que contará con Etxeandia como maestro de ceremonias, se pondrán a disposición del público de manera gratuita a partir del 20 de abril, en este caso en la plataforma y taquilla de la Fundación Auditorio y Teatro.
Al tratarse de una edición especial, el Festival ofrece acceso gratuito a las y los jóvenes que tengan o vayan a cumplir 25 años.
La selección
La selección que se mueve entre las aguas que conectan con el ser incluye Songs of the Forgotten Trees de Anuparna Roy (India, 2025); Lucky Lu de Lloyd Lee Choi (Estados Unidos, Canadá, 2025); Remake de Ross McElwee (Estados Unidos, 2026); How to Divorce During the War de Andrius Blaževičius (Lituania, República Checa, 2026); Lo demás es ruido de Nicolás Pereda (México, Alemania, Canadá, 2026); Bosque arriba en la montaña de Sofía Bordenave (Argentina, 2026); Trial of Hein de Kai Stäenicke (Alemania, 2026, 122 min.); 17 de Kosara Mitic (Macedonia, Serbia, 2026); Nina Roza de Geneviève Dulude-De Celles (Canadá, 2025); y If I Go will They Miss me if I Go de Walter Thompson-Hernandez (EE.UU., 2026). De ellas, cinco han pasado por Berlín, dos llegan de Sundance, dos fueron vistas en Venecia y una en Cannes.
Por otro lado, el atrevido formato en corto se reencuentra con criaturas ancestrales, Chuuraa; es capaz de ver a los muertos con uno de los dos ojos, Gone People; cuestiona mecanismos de control de órdenes dictatoriales, Citizen-Inmate; se adentra en conversaciones previas a la maternidad o paternidad, Heartbeat; desprende el aroma de la pasión por el cine, Honey, My Love, So Sweet; busca en hechos reales la presión de un grupo de estudiantes, precisamente en el corto ganador de Locarno, Hyena; profundiza sobre desapariciones, It Lives Under the Snow; navega entre relaciones adolescentes, Ofélia; introduce un soniquete en la cabeza y distorsiona la realidad, Earworm; busca un encuentro casual en la devastación de la guerra, Prelude; enfrenta el duelo por la pérdida a una ciudad en carnaval, Samba infinita; revisa tradiciones que conectan generaciones, Scraps; acecha las mentiras que esconden otras, Pobre de mí; observa la presión que ejercen las RR.SS., Wassupkaylee; o cuestiona la intromisión de la inteligencia artificial, We Were Here.
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