El talento canario brilla en el Parlamento Europeo

La música popular española encontró en Bruselas un eco profundo de sus raíces, con un sello puramente canario. La sede del Parlamento Europeo fue testigo de excepción del concierto '¡Anda, jaleo!', una iniciativa centrada en la difusión y puesta en valor del arte melódico nacional protagonizado por dos artistas grancanarios: la soprano Magdalena Padilla, el pianista Sergio Alonso y el afinador instrumental, Alejandro Rodríguez. Estos músicos ofrecieron una interpretación basada en el repertorio vinculado a la obra y legado de Federico García Lorca y Manuel de Falla, del que este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento.

Una propuesta artística articulada en torno a la relación entre ambos creadores, destacando su contribución a la recuperación y proyección de la música popular española. El programa incluyó una selección de canciones tradicionales armonizadas y recopiladas en el siglo XX, entre las que figuraron piezas como "Los cuatro muleros", "El café de Chinitas" y "La Tarara". Estas composiciones, ampliamente reconocidas dentro del repertorio popular, formaron parte de un recorrido musical que puso de manifiesto la riqueza y diversidad del patrimonio cultural español.

El concierto se desarrolló en un entorno de alto valor simbólico, como es el Parlamento Europeo, y conecta con la memoria histórica, ya que un grupo de republicanos exiliados crearon en los años 50 el club Federico García Lorca y muchos de los familiares asistieron al espectáculo promovido por el europarlamentario, Juan Fernando López Aguilar.

Como cierre del evento, se interpretó el "Himno de la alegría", pieza asociada a la identidad europea, en un gesto que subrayó la vocación integradora del concierto y su conexión con el contexto institucional europeo en el que tuvo lugar.

'¡Anda, jaleo!' se presentó como una acción cultural destinada a acercar la música popular española a públicos internacionales, poniendo en valor su vigencia y su capacidad para dialogar con diferentes sensibilidades en el ámbito europeo. El concierto evidenció el interés por este tipo de iniciativas en espacios institucionales, así como su contribución a la proyección exterior de la marca España.

Noticias relacionadas

El evento reunió a representantes institucionales, público general y profesionales del ámbito cultural en torno a un programa inspirado en la tradición musical española.