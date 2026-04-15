Un elenco verdiano encara al «insólito» ‘Simón Boccanegra’

Un elenco de especialistas verdianos encarará la obra más «insólita, compleja y extraordinaria de Verdi», Simón Boccanegra, como tercer título de la 59ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus. Así lo aseguró el director artístico de ACO, Ulises Jaén, durante la presentación de este montaje que se verá los días 21, 23 y 25 de abril, a las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós.

La mejor ópera de Verdi

«Es la mejor ópera de Verdi», añadió, «y aunque no tiene la fama de La Traviata, Rigoletto, Il trovatore o Aída, desde el punto de vista musical es la mejor junto a Otelo». La ópera, que se ha representado en cinco ocasiones en este festival, «tiene un reparto de primerísima calidad», encabezado por el barítono mongol Ariunbaatar Ganbaatar en el papel protagonista, y que completan la soprano Mirien Urbieta-Vega, el bajo Riccardo Fassi, el tenor Fabián Lara, el barítono Germán Olvera y el tenor Francisco Navarro, entre otros. «Ganbaatar es el mejor barítono verdiano del momento que ya ha estado cuatro veces en el festival para hacer Aída, Rigoletto, Nabucco y ahora Simon Boccanegra, los cuatro roles principales para esta voz de Verdi», recordó. «Un cantante como hace mucho que no se veía, y que el maestro Ciampa lo pone al nivel de Capuccilli».

Giros musicales muy complejos

Por otro lado, la ópera «tiene giros musicales muy complejos» como el dúo Simón Boccanegra-Amelia donde él reconoce a su hija y que acaba «con una nota del barítono y un acorde»; un trío tenor-bajo-soprano «muy extraño»; y dos dúos bajo-barítono totalmente diferentes donde al principio «hay un odio entre ellos» y al final «se produce la reconciliación». Y todo «con una música tan maravillosa como cautivadora»

En este sentido, el director musical Francesco Ivan Ciampa, que dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, señaló que Boccanegra es una historia complicada, «en la que el mar está presente de muchas formas». Verdi hizo dos versiones, una inicial a la que llamaba la «mesa coja», pues consideraba que le faltaba algo, y otra final y ampliada que es la que se representa en Las Palmas con un trabajo escénico destacado por parte de Renato Bonajuto.

Escenas maravillosas junto con otras de gran belleza

Ciampa destacó que el montaje ofrece «escenas maravillosas, como la del Consejo», junto a otras de gran belleza. El tenor Fabián Lara destacó que se trata de una obra «con una trama muy intensa, siempre parece que va a suceder algo especial, de gran intensidad».

Simon Boccanegra es una ópera en tres actos, más un prólogo que combina la intriga política con el drama familiar. Ambientada en la Génova del siglo XIV, narra la historia de Simón Boccanegra, un antiguo corsario que se convierte en Dux o gobernante de la ciudad. Años atrás, había tenido una hija secreta con María, hija de su rival Jacopo Fiesco, pero la niña desapareció misteriosamente. Cuando Simón asume el poder, descubre que Amelia, una joven noble, es en realidad su hija perdida. Sin embargo, las tensiones políticas entre los patricios y plebeyos, junto con la enemistad de Fiesco y la traición del ambicioso Paolo, amenazan con destruirlo todo