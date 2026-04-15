Nayara Ortega y Déborah Sabina lanzan 'Casi Algo Club': emociones y rupturas con mirada realista

La psicóloga sanitaria y neuropsicóloga Nayara Ortega y la comunicadora Déborah Sabina impulsan ‘Casi Algo Club’, un videopodcast nacido en Canarias para hablar de relaciones afectivas con una mirada cercana, útil y conectada con la vida real. Disponible desde este jueves en YouTube y Spotify, el proyecto funciona como un espacio divulgativo sobre salud emocional, rupturas amorosas, estilos de apego y responsabilidad afectiva, en un momento en el que la inmediatez y las redes sociales influyen cada vez más en la forma de vincularse.

La propuesta llega en un momento en el que, según explica Déborah Sabina, las relaciones ya no se sostienen solo por inercia o por la necesidad de “tener pareja”. “Hoy la gente busca a alguien que acompañe, pero sin perder su individualidad. Creo que buscan un compromiso emocional, no solamente estar con alguien por decir ‘tengo pareja’, sino que también nos fijamos mucho en qué me está aportando esta pareja, qué me nutre”, señala en declaraciones exclusivas.

Un podcast sobre lo que pasa fuera de la consulta

‘Casi Algo Club’ nace con la intención de traducir al lenguaje cotidiano muchos de los debates emocionales que atraviesan a distintas generaciones. El objetivo no es solo hablar de terapia o de conceptos psicológicos, sino abordar también lo que pasa en la calle, en las citas, en las rupturas y en los vínculos inestables que hoy forman parte del paisaje sentimental de muchas personas.

“Sentíamos que había un hueco en la escena de los podcast en Canarias para un podcast sobre psicología sin tanta formalidad y teniendo un poquito más en cuenta lo que está pasando en la gente en la calle, en el día a día, pegado a la modernidad, a la gente joven y a las nuevas maneras de relacionarse”, explica Sabina. “Sentíamos que esto lo teníamos que hacer desde que nos conocimos”, añade.

Ese equilibrio entre divulgación y conversación es precisamente una de las claves del formato: la mirada profesional de Ortega se mezcla con la experiencia comunicativa de Sabina para generar episodios accesibles, reconocibles y con vocación práctica.

Del encuentro casual a un proyecto compartido

La alianza entre ambas surgió de forma espontánea. Se conocieron en un evento en el que Nayara Ortega participaba como ponente. “Ella fue a dar una charla y yo dije: ‘Ay, qué chica tan chachi, cuánto sabe, qué simpática’”, recuerda Sabina. Aquel primer contacto continuó después en redes sociales y terminó convirtiéndose en una sintonía profesional que hoy se transforma en proyecto común.

Déborah Sabina aporta al podcast una larga trayectoria vinculada a los medios. “Llevo unos 20 años en el mundo de la televisión, también la radio; he presentado algunos programas, ahora trabajo en las noticias, en Antena 3, y me gusta mucho comunicar. Tengo esa cosa de que todo lo que aprendo me gusta contarlo a los demás”, resume.

Por su parte, Nayara Ortega se presenta como “psicóloga sanitaria y neuropsicóloga” y explica que se dedica “sobre todo a la intervención y valoración de diferentes problemáticas relacionadas con la salud mental”.

Nayara Ortega, neuropsicóloga / @migueltravieso

Psicología útil, sin recetas universales

El primer episodio, titulado ‘Del duelo al dating’, se adentra en el proceso de ruptura, desmonta mitos sobre los plazos para superar una relación y reflexiona sobre la resiliencia, el autoconocimiento o la importancia de fijar límites saludables.

Desde esa perspectiva, Ortega defiende también el valor de la mirada profesional frente a la autoobservación individual. “Las personas que van a terapia saben mucho de sí mismas, pero lo que sabes de ti mismo no es comparado al resto de personas. Por eso hace falta ese profesional que tenga un punto de vista más objetivo y, sobre todo, adaptado a las circunstancias de cada uno”, apunta.

Déborah Sabina, comunicadora / @migueltravieso

Un proyecto autofinanciado que reclama apoyo

‘Casi Algo Club’ ha salido adelante con recursos propios. “Esto está autofinanciado, con esfuerzo, pero con mucho gusto también, porque cuando uno invierte tiempo y esfuerzo en su propio proyecto, lo hace con más ganas”, subrayan sus impulsoras.

Ambas creen, además, que en Canarias existe talento e ideas suficientes para enriquecer el panorama del podcast, aunque echan en falta más respaldo. “Hay muchas personas que tienen mucho que aportar y a lo mejor piensan que no van a añadir nada nuevo, y eso no es así”, sostiene Sabina. A su juicio, hace falta “un poquito de apoyo no solo institucional, sino incluso de marcas” que apuesten por generar conversación y no únicamente por promocionarse.

Con esa mezcla de análisis, experiencia y lenguaje directo, ‘Casi Algo Club’ aspira a convertirse en un punto de encuentro para quienes intentan entender mejor cómo querer, cómo soltar y cómo relacionarse en tiempos de incertidumbre emocional.