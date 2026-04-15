Así será la ‘Nestico Session’: jazz en vivo y formato íntimo en Gran Canaria

La Gran Canaria Big Band vuelve a subirse al escenario este sábado, 18 de abril, con una nueva actuación dentro del proyecto Gran Canaria Big Band Jazz Club, una iniciativa que busca acercar el sonido de las grandes formaciones al público en un formato íntimo. La cita tendrá lugar a las 22:00 horas en la Sala Canarias en Vivo, en Las Palmas de Gran Canaria.

Bajo el título Nestico Session, el concierto estará dedicado a Sammy Nestico, una de las figuras más influyentes en la historia de las Big Band. Su legado musical ha marcado a generaciones y ha sido interpretado por artistas de la talla de Frank Sinatra, Michael Bublé, Sarah Vaughan o Barbra Streisand, cuyos arreglos sonarán en esta velada.

Tras el éxito de su estreno el pasado mes de marzo, este proyecto se ha consolidado como una propuesta destacada dentro de la escena musical canaria, atrayendo a un público que busca disfrutar de la música en directo en un entorno cercano y con aforo reducido. La iniciativa apuesta por recrear la atmósfera de los clubes de jazz tradicionales, donde la proximidad con los músicos permite vivir una experiencia más intensa.

Gran Canaria Big Band / LP/DLP

El director artístico de la formación, Chano Gil, destaca que esta propuesta hace posible disfrutar en la ciudad de un auténtico club de jazz con una Big Band profesional en directo, algo poco habitual en el panorama musical local.

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El espectáculo promete una combinación de calidad musical, intimidad y libertad creativa, en una experiencia sensorial pensada para los amantes del jazz. Las entradas ya están disponibles a partir de 10 euros en la web oficial de Canarias en Vivo y desde 13 euros en taquilla.