'Tiempo de ciruelos y adjetivos': todos los mundos literarios de Alicia Llarena en un solo volumen

En el edificio literario de Alicia Llarena, protagonista del Día de las Escritoras Canarias 2025, quedó pendiente un libro en la trastienda: un volumen que reuniese todos sus cuartos propios, donde conviven la cocina del ensayo, los salones del relato y las habitaciones de la poesía. La arquitectura de su obra es ambiciosa porque, más que un inmueble, su universo es un jardín, en el que florece cada año la semilla de nuevos poemarios, cuentos, artículos e investigaciones. Por este motivo, el Gobierno de Canarias distinguió el pasado octubre a esta escritora total en el contexto de una efeméride que reivindica, con carácter anual, el legado e influencia de las autoras de las Islas.

Medio año después, la antología que aguardaba en los cajones se materializa por la puerta grande bajo el título Tiempo de ciruelos y adjetivos (Nectarina Editorial-Gobierno de Canarias, 2025), en alusión a un verso del poema Las Palabras: "A brazo partido busco el verso entre la nada / no es tiempo de ciruelos y adjetivos / ni hay almendros en flor / que pongan algo de poesía / en el camino". Este último, su poemario más metapoético, titulado Las palabras importantes (2022), es la cima de un paisaje poético que germinó en la raíz de su universo literario hace casi 30 años con Fauna para el olvido (1997) y siguió creciendo con El arte de las flores secas (2009) y El amor ciego (2019).

Su obra narrativa, los relatos en diarios y revistas, tribunas de pensamiento y reflexión, y, sobre todo, una destacada trayectoria de investigación sobre la literatura y la poesía contemporánea hispanoamericana, que corona su valiosísimo trabajo de recuperación y visibilización de la vida y obra de Mercedes Pinto, se trenzan en el camino de palabras de su lengua propia. Tiempo de ciruelos y adjetivos incorpora en su apartado de ensayos dos textos recientes del último lustro, entre los que destaca La ciudad que sabe a-mar (2002), que se corresponde con el texto que leyó la autora cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la distinguió ese año como Hija Adoptiva. Por otra parte, el volumen incluye dos relatos: Maifrén (2008) y Con acento en la í (2022).

Cartel del acto. / LP

"A la escritura le debo mucho más allá"

Con todo, Tiempo de ciruelos y adjetivos incluye dos textos críticos sobre la autora que firman el escritor, crítico y docente Jonathan Allen, compañero de la homenajeada, bajo el epígrafe "Necesitamos de las palabras justas y necesarias para vencer el ruido de fondo" y al que sigue un segundo texto a cargo de la escritora, docente y divulgadora Beatriz Morales Fernández, "Una poética para habitar el mundo: en torno a la escritura de Alicia Llarena". La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, abre la antología con el texto del discurso que leyó con motivo del Día de las Escritoras Canarias, mientras que la propia Alicia Llarena firma el epílogo bajo el título A la escritura le debo mucho más allá, donde desgrana su relación con el oficio de escribir. "Tantas cosas, en fin, que me ha regalado la escritura, ya sea en los vuelos que la imaginación me permitió como creadora, en los descubrimientos y aportaciones que me entregó como investigadora o en la hondura que me concedió como ensayista, y que he tenido la suerte de compartir con los lectores". Y culmina con una invitación a seguir la senda de las letras: «a escribir, que son dos días».

Presentación

Y como la poesía es también el arte de la escucha, Tiempo de ciruelos y adjetivos vive su puesta de largo la próxima semana en la voz de su propia autora, en un acto abierto al público organizado por el Gobierno de Canarias, en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 21 de abril, a las 19.00 horas, que también contará con la presencia de la citada Beatriz Morales, el escritor Víctor Álamo de la Rosa, Victoriano Santana Sanjurjo, encargado de la edición, diseño y maquetación del libro; y Horacio Umpiérrez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural. «Llueve esperanza en la ciudad», reza otro de sus poemas.