La escritora Romina Naranjo anuncia en la Casa de Colón su participación en las ferias de Madrid y Granada

La escritora grancanaria Romina Naranjo anunciará, este viernes, 17 de abril, a las 10.00 horas, en la Casa de Colón, su participación en las ferias de Madrid y Granada. La autora ofrecerá una entrevista en directo con una pequeña sesión de fotos, organizada por la agencia Servipublic, con motivo de su presentación en la Península de su último libro, Pasillo a la morgue, publicado en Aliar ediciones. Las presentaciones tendrán lugar del 25 al 27 de abril en Granada y del 6 al 7 de junio en Madrid.

Un giro hacia el género gótico

La particularidad de la nueva obra de Naranjo es que hace un giro de 180 grados en la temática de sus novelas, que hasta ahora eran de género romántico, para introducirse por la temática gótica. El libro incluye algo más de una treintena de relatos, que abarcan todos los géneros dentro del terror, para todos los paladares y niveles de miedo de cada particular, además de distintos narradores y voces que cuentan las historias. Así, el lector podrá el gore, el slasher, el stappler, true crime, terror psicológico y paranormal, el texto sobre casas encantadas y final girls, situaciones de terror cotidiano e intrafamiliar.

El éxito en otros generos literarios

Hasta ahora, Romina Naranjo había abordado el género romántico de distintos enfoques. Algunos de sus mayores éxitos son los siguientes. El jefe, novela policiaca sobre un misterioso reo del que poco se sabe pero al que todos temen; que acaba enamorado de la enfermera de la prisión… mi libro más vendido, un relato corto que se encuentra en digital, publicado por Penguin. Místicos, novela afincada en Canarias que narra la historia de cuatro adolescentes en distintas etapas de crecimiento y que, sin tener más afinidad que su amor por el rock, montan una banda para una actividad de clase y forma de escape a la transición a la vida adulta, enfrentar la muerte de un progenitor, el bullying o la desestabilización familiar. Publicada por Editorial Siete islas es una novela que cuenta con su propia lista en Spotify y un código QR que nos lleva al mejor rock de los 70, 80, 90 mientras se produce la lectura.

Del western a la temática social

Y dos títulos de Titania: Al pie de la montaña, western que evoca la ley seca, los amores prohibidos en una época salvaje y cruda y como la envidia, los celos y la maldad pueden abrirse paso junto al amor más puro. Y El camino equivocado en el viaje a lo correcto o como la redención de una chica que decide ser dueña de su propia vida la hace romper con todo; huir de su vida acomodada pero anodina y empezar de cero. Así se reencuentra con un viejo amor, un librero de torpes habilidades sociales, aficionado al rol y la lectura de fantasía para quien ella es su final feliz más deseado.

El cuento infantil ilustrado

En la presentación de este viernes, Naranjo también hablará de su cuento infantil Willa la guerrera aventurera (Bilenio Publicaciones) que incluye deliciosa ilustraciones de Lourdes Navarro Falcón y dirigido para un lector a partir de los ocho años de edad.