Éxito de público en la primera ruta guiada sobre los secretos pictóricos de Jesús Arencibia

Un centenar de personas respondió ayer a la invitación de contemplar los murales de Jesús Arencibia. El Hotel Santa Catalina acogió la primera de las visitas guiadas del ciclo Cuarteto de luz y sombra, una propuesta cultural impulsada por la Casa-Museo Antonio Padrón, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, que arrancó con lleno de expectación y confirmó, desde su estreno, el interés ciudadano por redescubrir la obra del pintor monumental grancanario.

Un recorrido simbólico por cuatro espacios emblemáticos

De la mano del doctor Fabio García Saleh, autor de El banquete de las brujas, los asistentes emprendieron un recorrido simbólico por cuatro espacios emblemáticos del histórico establecimiento capitalino: el Salón Arencibia, la rotonda de Martín Chirino, el Salón Miguel Martín-Fernández de la Torre y el Bar Carabela. Cuatro escenarios unidos por la memoria artística de la ciudad y convertidos, durante una hora, en estaciones de un viaje entre la historia, la estética y el misterio entre escenas aparentemente costumbristas.

Una lectura viva y sugerente de los frescos del maestro

Lejos de una visita convencional, García Saleh propuso una lectura viva y sugerente de los frescos y murales del maestro. Cada detalle, cada gesto y cada mensaje cifrado fueron desgranados ante un público atento, que siguió con interés las explicaciones sobre los mensajes velados que Arencibia dejó sembrados en sus composiciones. Paganismo y cristianismo, tradición popular y referencias cultas, identidad insular y resonancias universales emergieron así de unas paredes contempladas tantas veces, pero pocas leídas en profundidad.

Próximas fechas para las visitas guiadas

Cuarteto de luz y sombra continuará el próximo 22 de abril en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, donde se abordará una faceta más sobria y humanista del artista. El 29 de abril, el análisis se trasladará al Salón de Plenos del Cabildo de Gran Canaria, espacio en el que se profundizará en esa capacidad de Arencibia para escribir una mitología visual pendiente de descifrar. El broche final llegará el 6 de mayo en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cerrando el ciclo en el corazón de la vida académica insular.

La elevada asistencia de ayer evidenció la necesidad de devolver protagonismo a un patrimonio artístico integrado en la vida cotidiana de la ciudad, que espera a ser descifrado.