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MÚSICA

“Valentina”, la nueva canción de Belice sobre libertad

Belice lanza “Valentina” este viernes 17 de abril. Un tema íntimo que homenajea la fuerza interior, la libertad y la capacidad de transformarse.

Componentes del grupo de Belice

Componentes del grupo de Belice / Belice

Adolfo Rodríguez

Adolfo Rodríguez

Belice estrena este viernes 17 de abril su nueva canción “Valentina”, un tema que nace como un homenaje a la fuerza interior, la libertad y la capacidad de transformación. A través de una narrativa íntima y cargada de imágenes poéticas, la canción relata el viaje de una mujer que decide enfrentarse a sus miedos y romper con todo aquello que la limita.

“Valentina” habla de ese instante en el que una persona deja de quedarse quieta y elige actuar. En un mundo donde muchas veces lo diferente pasa desapercibido si no se muestra con decisión, Valentina toma su misión, escucha sus señales internas y se lanza a volar alto. La canción propone una mirada profunda sobre el coraje de seguir adelante incluso cuando el camino implica caer, romperse y reconstruirse.

El tema se mueve entre la fragilidad y la resistencia, recordando que somos polvo y cenizas, pero también capaces de renacer. En ese proceso, el miedo pierde poder y desaparece cuando se enfrenta con determinación. La canción convierte esa experiencia en una declaración de principios: la libertad no solo se busca, también se elige.

Con “Valentina”, Belice reafirma su propuesta artística desde una sensibilidad que combina emoción, mensaje y una identidad propia. El sencillo invita a vivir soñando y a soñar viviendo, como una forma de resistencia íntima y de conexión con lo más auténtico de cada persona.

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Sobre Belice

Belice es un proyecto musical con una propuesta marcada por la emoción, la sensibilidad y la búsqueda de una identidad propia dentro de la escena independiente. A través de sus canciones, el grupo construye relatos que conectan con experiencias universales desde una mirada honesta y cercana.

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