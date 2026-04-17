El jazz toma Las Palmas de Gran Canaria con un tributo a Sammy Nestico este sábado

La escena del jazz en Gran Canaria vuelve a coger fuerza este sábado, 18 de abril, con una nueva cita del proyecto Gran Canaria Big Band Jazz Club. La Gran Canaria Big Band ofrecerá un concierto tributo a Sammy Nestico en la Sala Canarias en Vivo, a partir de las 22:00 horas.

Bajo el título Nestico Session, la formación grancanaria propone un recorrido por el sonido clásico de las big bands, con arreglos que forman parte de la historia del jazz. Sammy Nestico, figura clave del género, dejó una huella imborrable con composiciones interpretadas por artistas como Frank Sinatra, Michael Bublé, Sarah Vaughan o Barbra Streisand.

Tras el éxito de su estreno el pasado mes de marzo, este proyecto se consolida como una de las propuestas más interesantes del panorama musical de las islas, apostando por el formato de club de jazz: aforo reducido, cercanía con el público y una experiencia sonora más directa e inmersiva.

El director artístico de la banda, Chano Gil, destaca que esta iniciativa permite recuperar el espíritu de los clubes de jazz, ofreciendo música en vivo con una big band profesional en un entorno íntimo, algo poco habitual en la escena local.

Las entradas están disponibles desde 10 euros en la web oficial y también en taquilla, con precios a partir de 13 euros. El concierto se celebrará en la Sala Canarias en Vivo, en la calle Matagalpa, en Las Palmas de Gran Canaria. Con este tributo, la Gran Canaria Big Band no solo reivindica el legado de Nestico, sino que también refuerza el crecimiento de una escena jazzística