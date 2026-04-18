Entrevista | Asier Etxeandia Actor y músico
Asier Etxeandia, actor y músico: "La cultura me salvó la vida y he tenido que hacer mi propia revolución para entenderlo"
Asier Etxeandia es uno de los protagonistas de las Jornadas del Oficio Cinematográfico del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, los próximos 23 y 24 de abril
La próxima semana participas en las Jornadas del Oficio Cinematográfico del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo defines tu relación con tu profesión?
Pues es una relación maravillosa, amorosa y pasional, que a veces conlleva momentos de odio, porque cuando tienes una vocación tan fuerte y das mucho, también pones en riesgo tu salud emocional. Pero yo acepto ese riesgo porque esto es lo que sé hacer y es el motor de mi vida. Tengo mucha suerte de tener una vocación así. Creo profundamente en el poder de la cultura, el arte y el teatro como sanación, que no solo me sana a mí, sino que lo siento también con el público. Ese es mi motor para hacer lo que hago.
Tu carrera se desenvuelve en el cine, la televisión, el teatro y la música, ¿cómo permean una en la otra y cuál te pone más contra las cuerdas?
Siento que no podría elegir y, siendo a veces mundos tan distintos, intento aunarlos. Yo he escrito una canción como un monólogo; luego, las herramientas del teatro también me han dado muchos conocimientos para el cine, una cosa me lleva a otra y son medios diferentes a los que te enfrentas con recursos similares. Pero para mí está todo unido dentro de la comunicación y la vocación de trascender.
Juan Echanove expresó recientemente en el Cuyás que «he ido construyendo mi carrera con mi esfuerzo año a año, ladrillo a ladrillo, y hoy en día la contemplo y me digo: oye, pues no está mal el edificio». ¿Cómo percibes tu edificio?
Fíjate que no soy muy consciente del edificio hasta que me lo recuerdan, porque mi día a día es como el de cualquier otra persona, con mis preocupaciones, mis problemas, mis carencias, mis dar las gracias a la vida. En ese sentido, no soy muy consciente del conjunto de mi carrera hasta que alguien me recuerda las cosas que he hecho. Y cuando hago este ejercicio, siempre pienso: anda, pues no sé por qué sigues teniendo tanto miedo, si al final lo has hecho siempre. Pero en definitiva, te puedo decir que estoy bastante orgulloso de lo que he hecho. Creo que he conseguido dedicarme a esto con valor, amor, paciencia y muchísimo trabajo, y quizás un componente de suerte o de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y aprovechar el tren que pasa.
Has trabajado con muchos de los grandes directores del cine español, ¿cuándo sentiste que lo habías conseguido como actor?
¿Lo he conseguido? (Risas) Yo sigo pensando que no lo he conseguido. Ahora, que he cumplido 50 años, me doy cuenta de que tengo un conocimiento de mi oficio que me relaja bastante a la hora de poder enfrentarme a un rodaje o un ensayo, y lo disfruto muchísimo. Pero nunca las tengo todas conmigo de pensar que lo he conseguido. Es que no sé si alguien llega realmente a pensar eso, ¿no? Hay momentos en la vida en que sientes que has cumplido un sueño, pero eso no es determinante en absoluto. Cada vez que he conseguido algo en mi vida, luego me he quedado sin un duro al mes siguiente (Risas). Entonces, nada es determinante. Al menos, no en mi caso. Cuando algo me hace tremendamente feliz, me siento orgulloso, doy las gracias a la vida, pero el camino sigue. Conozco a tanta gente que ha tenido un despunte de fama y de éxito y que luego no ha vuelto a trabajar, que esos conceptos de la fama y el éxito no me dan ninguna seguridad.
Precisamente, siempre defiendes que el éxito, en tu caso, no consiste en cruzar el Atlántico y trabajar en Hollywood sino «bajar al bar del barrio y tomarme unas cervezas».
¡Absolutamente, vamos! A mí me gusta el trabajo que se hace en Hollywood y amo su cine, pero no me gusta nada esa forma de vida. No la quiero ni loco. Yo soy muy fiel a mis costumbres, a mi barrio, a mi gente, a la cotidianidad. Detesto los clasismos y admiro a la gente que trabaja y que se deja el lomo para sacar adelante a su familia. No me atrae nada, pero absolutamente nada, la fama y los problemas que conlleva, porque hay que tener la cabeza muy bien amueblada para digerir el éxito, y yo no estoy muy bien como para poder digerir esas idioteces. Prefiero estar en la tierra y disfrutar de la vida, que yo soy bastante disfrutón.
¿Cómo valoras la situación cultural que vive hoy el país?
Siempre me preocupa dar una respuesta en estos casos que pueda parecer demagógica, pero sin duda creo que la cultura necesita muchos más apoyos económicos, porque una sociedad sin cultura es una sociedad que no crece. La cultura y la educación deben ser nuestros pilares fundamentales, por mucha economía que haya. A mí la cultura me salvó la vida y he tenido que hacer mi propia revolución para entenderlo, porque la revolución empieza por uno mismo.
Te hemos visto recientemente como guardia civil en Frontera y como oficial falangista en La cena. Conociendo tus ideas políticas, ¿por qué te llegan tantos papeles de fascista?
¡Yo qué sé! En realidad, cariño, esto funciona así: me ven una vez haciendo de malo, y como lo hago muy bien, cuando sale otro papel de malo las productoras se acuerdan de repente de que lo he hecho muy bien y no se dejan mucho los cuernos en buscar otro actor. Luego, yo decido si lo hago o no en función de si el personaje tiene más enjundia, si es interesante o si me permite hacer un malo diferente, que tenga otros motores o universos. Pero es divertido hacer de malo, eh. Si hay un buen guion detrás, una buena dirección y unos buenos compañeros, es de puta madre jugar a ese juego.
En varias entrevistas has dicho -y te confieso que te lo he copiado en muchas conversaciones- que «la vida rima». ¿Cómo rima?
Solo hay que estar atento. Si estás atento a las cosas que suceden y si eres lo suficientemente romántico, melancólico y flipado como yo, empezarás a darte cuenta de la cantidad de lazos y porqués que hacen que vivas cosas que tienen que ver con otras que te suceden o te han sucedido, o que están ahí para sanar o para prepararte. Creo que hay un universo cuántico que no controlamos, pero que hace que la vida rime. Y si estás atento, aprendes.
Con todo, ¿en qué proyectos trabajas actualmente?
Ahora estoy rodando Furia 2, con Félix Sabroso, y el próximo mayo empiezo a rodar una película en Cantabria, una vez más, con Alfonso Cortés-Cavanillas. Y tengo otros proyectos este verano, que ya desvelaré. La verdad es que no me falta trabajo. No me puedo quejar.
