La Fabulosa Feria de Billy Capers abrirá sus puertas en el anexo del Estadio Gran Canaria

Inspirada en la magia de las antiguas ferias vintage y el espíritu del circo clásico, la feria propone un viaje inolvidable a un universo lleno de color, fantasía y diversión. Durante tres días, el público podrá disfrutar de espectáculos circenses, pasacalles, juegos tradicionales, talleres y atracciones que invitan a despertar la curiosidad y a redescubrir la ilusión con ojos de niño.

“En el mundo de Billy Capers, la imaginación no tiene límites, y cada rincón está diseñado para provocar un ¡guau!”, destacan sus organizadores. Su horario de actividad será el siguiente: viernes, día 29 de 18:00 a 2200 h.; sábado, día 30 de 11:00 a 22.:00 h., y domingo, de 11:00 a 17:00 h.

El evento está producido por Zukoabega Producciones, con patrocinios como el Cabildo de Gran canaria y de Promotur Gobierno de Canarias.

La feria contará con actuaciones sorprendentes de artistas de más de 20 paises reconocidos internacionalmente, como Chacovachi, el famoso payaso argentino que ha cautivado al público en más de 50 países con su improvisación única y su humor gestual cargado de empatía y humanidad, transformando cualquier espacio en un escenario donde cada espectador se convierte en cómplice de la risa.

Fabulosa Feria de Billy Capers / La Provincia

Historias de un Baúl’, con Fidel y Capulita, dos entrañables personajes viajeros, circenses y soñadores que van por la vida con un antiguo baúl a cuestas del que brotan pelotas de malabares, aros hula hoops y una historia tierna de humor y circo; y Mr. Copini, artista multidisciplinar con más de 20 años de trayectoria que ha actuado en más de 40 países y participado en 150 festivales internacionales, ofreciendo un estilo de espectáculo único que entrelaza humor, circo e improvisación. El mimo chileno Huenchulaf con más de 20 años recorriendo plazas de América y Europa .

Para dar cabida a tanta creatividad, la feria contará con cuatro escenarios principales, donde se desarrollarán actuaciones de manera continua para que siempre haya un espectáculo en marcha, además de varios escenarios más pequeños repartidos por el recinto, pensados para acercar la magia, el circo y la diversión a cada rincón y garantizar que el público disfrute de una experiencia vibrante en todo momento.

Asimismo, el evento dispondrá de una zona de comedor con food trucks, junto con espacios de descanso especialmente pensados para reponer energías y continuar viviendo la magia de la feria. Y para los más pequeños habrán atracciones de estilo clásico, como el entrañable tiovivo que evocará la esencia de las ferias de antaño y añadirá un toque familiar y encantador a la experiencia.

Puedes descubrir todo en la web de billycapers.es y comprar tus entradas en la web y en tureservaonline.es