‘Música para Hitler’reivindica la ética de Casals ante el genocidio en el Teatro Pérez Galdós

Música para Hitler recuerda la postura ética del músico español Pau Casals ante la barbarie genocida del régimen nazi en un montaje que se representará los días 1 y 2 de mayo, a las 20.00 horas, en el teatro Pérez Galdós, dentro de su programa platea sobre lo mejor del teatro nacional. La obra, escrita por Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, y protagonizada por Carlos Hipólito en el papel del afamado violonchelista y Kiti Mánver como la también violonchelista Francesca Vidal que era su pareja en aquel momento, narra el dilema moral de Casals en 1943, presionado para tocar ante Hitler durante su exilio en Francia, destacando su negativa como un acto de valentía y resistencia. «Es una situación que estamos viviendo con el genocidio en Palestina, por eso es importante que salga a la luz esta obra que está basada en un hecho real», señala Kiti Mánver.

El elenco se completa con el actor Cristóbal Suárez que interpreta al soldado nazi que hace la propuesta a Casals, y Marta Velilla en el papel de la sobrina de Pau Casals, inquilina en la Villa Colette durante el exilio del músico. La obra está dirigida por el propio Juan Carlos Rubio, cumple 100 funciones en este escenario, y se enmarca en un momento en el que, a pesar de su éxito, Casals vivía momentos de depresión debido a su empatía por el sufrimiento ajeno, lo que lo llevó a renunciar a una vida cómoda en Estados Unidos para ayudar a los refugiados que huían de la dictadura franquista en España. A través de conciertos en fábricas y otros lugares, el músico buscó mejorar las condiciones aquellos que sufrían, lo que resalta su carácter altruista y compromiso con la justicia social.

Exiliados

«Casals estaban en Prades en donde ayudaba a muchos exiliados ofreciendo conciertos para recaudar dinero que pudiera mejorar sus situaciones porque no solo era un músico único, sino un ser humano excepcional», añade la actriz. «Y ese compromiso continuó durante toda su vida y lo llevó hasta sus últimas consecuencias».

La obra se centra justo en el momento en que llegan unos oficiales nazis a pedirle que tocara para Hitler y él se niega y sorprendentemente no lo matan. «Eso es lo que sabemos», aclara la actriz, «pero no lo que ocurrió en esa reunión», y a partir de ahí surge esta ficción que conforma la obra y que parte de «un texto muy hermoso realizado por dos autores donde se pone de manifiesto la dignidad de un ser humano y cómo, jugándote la vida, puedes, debes, y tienes la obligación moral de decir que no en algunos momentos».

«El texto muestra la dignidad de un ser humano que se juega la vida», señala Kiti Mánver

Todo esto enlaza con otro mensaje de la obra y es poner de relieve las cosas buenas que hace esa parte de la humanidad que no se somete al poder cuando este actúa de forma denigratoria hacia otros seres humanos. «Existe gente maravillosa que sigue haciendo cosas positivas para contrarrestar todas las injusticias que estamos viendo a diario. Todas estas barbaridades que está haciendo Trump y Netanyahu y como Europa les está apoyando cuando el pueblo está diciendo que no a esto. Y tampoco los medios ayudan mucho a que la gente que merece la pena y se la está jugando a diario salgan con más frecuencia»., añade.

El gran maestro, compositor y director catalán, faro de una nueva generación de violonchelistas, sabía que Hitler estaba excluyendo a los no arios de la función pública, la judicatura, la docencia, los deportes y las artes alemanas, por lo que evitó cualquier colaboración con el régimen nazi. Casals declaró que mientras el III Reich siguiera en sus trece, él no volvería a tocar en los países del Eje.

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Y de una función tan intensa hay que buscar una escenografía sencilla, «pero con un efecto fantástico en una especie de casa que a su vez podría ser la panza de un instrumento». Mánver subraya que el público suele decir que es como «una especie de ventanita en la que te cuelas como un personaje más». Existe, aún así, un humor «que recae fundamentalmente en mi personaje, para aflojar la tensión y que el drama vuelva a ocupar nuevamente su lugar», asegura, pero la actriz también destaca que ha sido un reencuentro de cuatro actores «que hacía tiempo que no coincidíamos juntos».