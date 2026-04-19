Bebe: «Estoy disfrutando como nunca de mis canciones de hace 20 años»

Viene a Canarias para celebrar el 20 aniversario de la publicación del disco Pa fuera telarañas, pero con tres conciertos nada menos, con lo que hará una minigira por las Islas.

La gira empezó en realidad a principios del año pasado, pero se han ido solicitando cada vez más salas y la hemos extendido para este 2026 y así finiquitarla. Por eso ya estuve en Canarias hace poco en el contexto de esta misma gira para actuar en el Peñón Fest de Tenerife en octubre pasado. Me apetecía porque en Canarias siempre me reciben con mucho cariño. Me hace mucha ilusión.

¿Y qué supone volver a esas canciones dos década después?

Para mí es una reconciliación superbonita en ese tiempo en el que fui muy popular muy rápido, en el que me conocía mucha gente, pero yo tenía tanto trabajo que no lo disfruté tanto como ahora con el razonamiento que te da la distancia, con el tiempo, el ser mamá. Ahora estoy disfrutando los conciertos como nunca, y las canciones las estoy volviendo a releer y las disfruto muchísimo. Y me gustaría que la gente sepa que eso es lo que va a encontrar cuando vaya a los conciertos.

¿Tiene previsto sacar nuevo disco en breve?

Sí, después de que terminemos la gira sacaremos ese nuevo disco. Estoy trabajando sobre ese proyecto que lo he ido retrasando un poco porque nos pusimos a preparar esta gira y porque también he estado criando a mi niña, haciendo temas familiares que tenían prioridad.

Y luego está su faceta cinematográfica.

Sí, pero tampoco he vuelto a hacer nada de cine o televisión desde justo antes de la pandemia. Paré después y me he centrado en asuntos más personales.

Recuerdo titular una crítica de un concierto suyo en 2005 en Gran Canaria como No se daña a quien se quiere, una frase que saqué de su canción Malo, donde usted denunciaba el tema de la violencia machista. ¿Cree que se ha mejorado algo con respecto a este tema pasadas dos décadas?

Te hago la misma pregunta. ¿Tú qué crees? Porque yo creo que el título que pusiste en esa crítica es muy correcto: No se daña a quien se quiere. Hemos creído que hemos avanzado, pero llevamos unos años en los que estamos involucionando por desgracia. Aún así, yo confío en que las cabezas se vayan asentando.

¿Se va a centrar exclusivamente en estos conciertos en las canciones de Pa fuera telarañas?

Es la prioridad, pero siempre, evidentemente, a lo largo de veinte años, hemos hecho otras canciones, ha habido otros discos, y habrá un viajecito por todos los trabajos, pero la prioridad es el primer álbum, desde luego.

¿Han cambiado la textura de esas canciones con el tiempo?

Algunas sí y porque, tanto mi voz, como la manera de leerlas, es un poco diferente porque soy veinte años más mayorcita y he tenido otras vivencias. Entonces yo estoy disfrutando con la lectura que estoy haciendo ahora, que me enriquece.

¿Pa fuera telarañas eclipsó el interés por el resto de su discografía?

Cuando uno hace todo el chupinazo de golpe, evidentemente nunca va a ser igual todos los demás álbumes. Y cuando tú haces un álbum no significa que a la gente a la que le ha gustado ese álbum le va a gustar el segundo. Y hay gente que se suma en el tercero, hay gente que se baja en el segundo y hay gente a la que le gusta todos los álbumes. Así que, bueno, esa es la magia de la música también. A mí me ocurre con mucha música que escucho. Pero evidentemente lo que pasó en el primero fue un compendio de muchas cosas. Era una artista nobel, una chica, con una personalidad concreta. Algo que luego no volvió a repetirse. Todo iba a ser más equilibrado en mi opinión.

Y en su carrera ha pasado por el indie, el pop, la electrónica y el reguetón. ¿Hay una nueva aventura para el próximo disco?

Es que yo siempre digo que hago música. Y cuando empiezas una canción tienes una idea y acabas con otra. Eso lo voy a dejar para más adelante. Como voy a presentar los 20 años de Pa fuera telarañas, vamos a centrarnos en ese álbum y el resto haremos otra e iremos contando cosas que se irán sabiendo poco a poco.

¿Cree que sus canciones han marcado a otros grupos por la temática social de las canciones?

Aparte de mis clásicos del flamenco, la música ligera o cantautores, escucho Viva Suecia, Siloe, Dani Fernández, o mi adorado Paul Grant. También trap o reguetón. No me niego a nada

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¿Con cuántos músicos saldrá al escenario del auditorio?

Con bajo, batería, dos guitarras, piano y yo. La puesta en escena es muy limpia, de solo música, sin distracciones.