Muere Víctor Eloy López, referente musical ligado a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento del director de orquesta Víctor Eloy López, una figura muy ligada a la vida artística y pedagógica de la institución. La Fundación OFGC ha expresado públicamente su pesar por la muerte del músico, ocurrida el 18 de abril de 2026 en Málaga, después de una larga enfermedad, y ha trasladado sus condolencias a la familia, las amistades y al conjunto de la comunidad musical.

La noticia ha tenido una especial repercusión en el entorno cultural de Canarias por el vínculo que el director mantenía con la orquesta y con varias de sus líneas de trabajo más visibles. Víctor Eloy López formó parte de la actividad de la OFGC como asistente del director artístico y titular, Karel Mark Chichon, y también dejó huella en áreas especialmente sensibles para el futuro del sector, como la divulgación musical, la programación para públicos jóvenes y el impulso de la Joven Orquesta de Gran Canaria. La propia web oficial de la entidad lo sitúa de manera destacada en estos ámbitos, tanto en la programación educativa como en la estructura formativa de la casa.

Más allá de los cargos y responsabilidades, en el recuerdo que deja su pérdida sobresale una idea compartida por quienes trabajaron con él: la de un músico de sólida preparación, implicado, generoso y con una clara vocación de servicio. En el mensaje difundido desde la Fundación, el maestro Karel Mark Chichon lo define como “un músico único”, dotado de un conocimiento extraordinario y de una dedicación intachable, unas cualidades que, según remarca, fueron una fuente constante de inspiración dentro del trabajo diario. Ese testimonio resume bien la dimensión profesional y humana de quien se convirtió en un colaborador cercano del director titular de la orquesta.

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Un vínculo estrecho con la OFGC y con Karel Mark Chichon

La relación entre Víctor Eloy López y la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria no fue puntual ni secundaria. Su presencia en la vida interna de la institución estuvo marcada por la confianza depositada en él desde la dirección artística. Como director asistente de Karel Mark Chichon, desarrolló un trabajo que iba más allá del acompañamiento musical y que se extendía a la coordinación, la planificación y el apoyo a distintos proyectos.